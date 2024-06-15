Евро-2024: лучшие фильмы про футбол

Фото: Кадр из к/ф «Стрельцов», реж. Илья Учитель, 1973 г.

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Большинство этих кинокартин основаны на реальных событиях, каждая из них рассказывает удивительную историю.

Настало одно из самых ожидаемый событий этого года — Евро-2024. Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. В связи с этим 5-tv.ru составил подборку лучших фильмов о футболе.

Футбол — это не просто игра. Это страсть, эмоции, драма, история. И все эти грани прекрасно отражаются в кинематографе. Предлагаем погрузиться в мир спорта вместе с нами.

Убойный футбол — 2001

Фото: Кадр из к/ф «Убойный футбол», реж. Стивен Чоу, 2001 г.

В 1981 году молодой и перспективный футболист по прозвищу Золотоногий вдруг не забивает пенальти во время решающего матча.

Эта ошибка стоила ему не только победы, но и жестокого избиения, в результате которого он получил перелом ноги. Спустя много лет Золотоногий узнает, что его провал и травма были результатом подлого плана его соперника Сюна.

Кроме того, судьба сыграла с ним злую шутку, сделав Сюна его нынешним начальником. Одержимый жаждой мести, главный герой решает создать собственную команду и бросить вызов своему давнему врагу, чтобы наконец-то отомстить за свою разбитую мечту.

Главные роли исполнили Стивен Чоу, Мэн Тат ЭнДжи. Режиссером кинокартины выступил Стивен Чоу.

Пеле: рождение легенды — 2016

Фото: Кадр из к/ф «Пеле: Рождение легенды», реж. Джефф Цимбалист, Майкл Цимбалист, 2015 г.

В фильме воссоздается история жизни легендарного бразильского футболиста Эдсона Пеле, рекордсмена по числу выигранных Чемпионатов мира.

Зрителям показывается, сколько пришлось преодолеть преград спортсмену, чтобы добиться мировой популярности. Отец футболиста оставил спорт из-за серьезной травмы, однако он решает все свои умения и навыки передать сыну.

Для юного Эдсона футбол стал отдушиной, способом вырваться из нищеты и воплотить свою мечту — победить на Чемпионате мира и привести Бразилию к славе.

В семнадцать лет Пеле побеждает на Чемпионате мира по футболу в Швеции, а через некоторое время ФИФА признает его лучшим футболистом XX века.

Режиссером фильма выступили Майкл и Джефф Цимбалист. В главных ролях: Кевин де Паула, Леонардо Лима Карвальо, Сеу Жоржи.

Все или ничего — 2005

Фото: Кадр из к/ф «Все или ничего», реж. Питер Сигал, 2005 г.

Судьба свела звезду американского футбола Пола Кру и его бывшего тренера Нейта Скарборо за решеткой.

Начальник тюрьмы решил организовать турнир по американскому футболу: команда заключенных против команды охранников. Этот специфический вид футбола подразумевает командную игру с овальным мячом на прямоугольной площадке.

Но вот что интересно: начальник заранее подходил к Полу, предлагая ему «проиграть» матч за скорое освобождение. Неужели осужденный футболист, привыкший к победам, согласится на такую сделку?

Режиссером кинокартины стал Питер Сигал. В главных ролях: Адам Сэндлер, Берт Рейнолдс, Крис Рок.

Стрельцов — 2020

Фото: Кадр из к/ф «Стрельцов», реж. Илья Учитель, 1973 г.

Биографическая кинокартина о футбольном нападающем сборной СССР и московского «Торпедо», который уже в 19 лет стал Олимпийским чемпионом.

Эдуард Стрельцов имел все: талант, славу, любовь. Звезда советского футбола, кумир миллионов был готов покорить мир.

Вся страна ждала его победных голов на Чемпионате мира в Швеции и мечтала увидеть, как он бросит вызов самому Пеле. Но за два дня до отъезда судьба Стрельцова резко изменилась.

Его мир рухнул, и дорога в футбол, казалось, закрылась навсегда. Чтобы вернуться и стать чемпионом, ему предстояло совершить невозможное.

Режиссером картины является Илья Учитель. В главных ролях: Александр Петров, Стася Милославская, Виктор Добронравов, Данил Стеклов, Виталий Хаев.

Диего Марадона — 2019

Фото: Кадр из к/ф «Диего Марадона», реж. Азиф Кападиа, 2019 г.

Фильм рассказывает о жизни и спортивной карьере звезды мирового футбола, аргентинца Диего Марадоны. Биографическая картина основана на 500 часах уникальной видеохроники из личного архива спортсмена.

История футболиста началась с детства в бедном районе Буэнос-Айреса, а закончились на вершинах мировой славы. Однако кинокартина показывает и обратную сторону успеха Диего, отражая его головокружительные взлеты и болезненные победы. Фильм снят при полной поддержке самого футболиста.

Режиссером картины выступил Азиф Кападиа. В главных ролях: Диего Марадона, Дальма Марадона, Пеле, Коррадо Ферлайно.

Лев Яшин. Вратарь моей мечты — 2019

Фото: Кадр из к/ф «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», реж. Василий Чигинский, 2019 г.

Российская спортивно-драматическая кинокартина, которая рассказывает о жизни и спортивной карьере советского футбольного вратаря Льва Яшина.

События происходят в мае 1971 года. Московские болельщики находятся в ожидании прощального матча спортсмена. В преддверии события Яшина посещают воспоминания о различных матчах и людях, с которыми связана его долгая и насыщенная карьера.

Спортсмен вспоминает и тот самый мяч, пропущенный в первом матче за основу «Динамо», после которого ему пришлось «сесть на скамейку» на несколько лет.

Перед глазами Яшина также и блестящее выступление за сборную на кубке Европы. В кинокартине отражаются легендарные взлеты и падения футболиста.

Режиссером фильма выступает Василий Чигинский. В главных ролях: Александр Фокин, Юлия Хлынина, Алексей Гуськов, Ян Цапник.

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