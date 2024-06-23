Крах репутации Миддлтон и не только: какие тайны королевской семьи всплыли наружу

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Что раскопали мировые СМИ про принцессу Уэльскую?

Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон подозревают в том, что у нее есть двойник, а ее репутацию пытаются уничтожить британские газеты. Самые последние новости и слухи вокруг королевской семьи собрал 5-tv.ru.

А есть ли на самом деле двойник?

Поклонники до сих пор продолжают обсуждать участие Кейт Миддлтон в параде Trooping the Color после ее прохождения курса химиотерапии из-за рака.

В том, что у принцессы Уэльской может быть двойник, уверен блогер Антон Суворкин. В своем YouTube-канале он обращает внимание на изменения во внешности Кейт, которые не заметить при первом взгляде.

Например, родинка на ее лице, которая на снимках с парада будто сместилась немного в другую сторону.

Он уверен, что за полгода найти человека и провести пластические операции, чтобы женщина была похожа на Кейт, не составит труда.

«Почему у нее родинка не на старом месте, где она у нее была? Ребята, я ничего не утверждаю, в случае с принцессой Кейт Миддлтон невозможно ничего утверждать», — отметил он.

Кроме того, похожую женщину на Миддлтон еще давно замечали у Букингемского дворца, что тоже может быть поводом для появления различных слухов.

Британские газеты продолжают уничтожать репутацию Миддлтон

Репутация принцессы Уэльской продолжает подвергаться нападкам мировых СМИ. Это началось задолго до того, как стало известно о болезни Миддлтон и продолжается даже сейчас.

По словам издания EADaily, мировым СМИ интереснее выхватывать из жизни королевской семьи малейшие скандалы и «различные дрязги».

«Здесь работает машина. Мировая пропагандистская машина либерально-глобалистской элиты», — говорится в сообщении.

В ее задачи входит попробовать максимально оболгать те семьи, которыми интересуется публика. Тем более, давно уже мишенью является королевская семья.

Давление Карла III на принца Гарри

Эксперт Том Куинн предположил, что братья принц Гарри и принц Уильям помирятся под влиянием короля Великобритании Карла III. Об этом передает издание OK.

«Король определенно оказывает давление на Гарри. Он злится, что его отношения с внуками до сих пор осуществляются посредством видеозвонков, которые Карл III просто ненавидит. Дети Уильяма и Кейт проведут выходные в Хайгроув, а дети Гарри смогут легко приехать из своего дома неподалеку», — подчеркнул Том Куинн.

Эксперт отметил, что приезд в Британию Гарри со своими с детьми поможет воссоединить враждующих братьев.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие существуют теории заговора о здоровье Кейт Миддлтон.