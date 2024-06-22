«Воскрешение Кейт»: почему на Западе не любят онкобольную Миддлтон

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Принцесса Уэльская впервые за долгое время вышла в свет после лечения от страшной болезни. И на нее сразу же обрушился шквал критики.

Мировые СМИ продолжают уничтожать репутацию принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Как именно они это делают и с какой целью — проанализировало издание EADaily.

Супруга наследника британского монарха Карла III впервые за долгое время появилась на публике — в середине июня на параде Trooping the Colour. И почти сразу же на нее с критикой обрушился ряд мировых изданий. Так, например, британская газета Times свою радость по поводу улучшения самочувствия принцессы Уэльской выразила неоднозначно. Сразу в заголовке материала издание написало о «воскрешении Кейт». Причем первую строчку дополнила фраза — «родила ли она сына дьявола».

Издание EADaily отметило, что все это началось задолго до известий о страшной болезни Миддлтон. Дело в том, что мировым СМИ не нужна картина со счастливой традиционной семьей Кейт Миддлтон, вместо этого нужно выхватить из тени малейшие скандалы и различные дрязги в королевской семье.

На Западе все чаще напирают на пропаганду «гендерной» идеологии, нравственной вседозволенности и подобного. Именно поэтому мировая пресса то и дело перемывает косточки Меган Маркл, Кейт Миддлтон и другим членам королевской семьи.

«Здесь работает машина. Мировая пропагандистская машина либерально-глобалистской элиты. И этой машине поставлена вполне конкретная задача — всякая попадающая в публичное поле нормальная счастливая семья, а уж королевская тем более, должна быть как минимум оболгана, а по возможности разрушена», — отмечает EADaily.

Стоит упомянуть, после выхода в свет Миддлтон королевский эксперт призналась, что принцессе Уэльской не так уж и легко далось первое появление на публике после долгого лечения от онкологии. Но все же знаменитость улыбалась и выглядела довольной, ее выдавали лишь усталые глаза.

Эксперт предположила, что подобный шаг со стороны Миддлтон дорого ей обошелся — поклонникам придется подождать определенное время, пока она восстановит свои силы для нового появления на публике.

Ранее 5-tv.ru писал, что болеющую раком Кейт Миддлтон заподозрили в симуляции болезни — все дело в возможной операции.