Подготовка полным ходом: на что идет Байден ради дебатов с Трампом

ABC: Байден тренируется стоять по 90 минут на ногах для дебатов с Трампом

Фото: Reuters / Pool

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Они состоятся уже на следующей неделе в Атланте.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден проходит двухэтапную подготовку к дебатам с кандидатом в лидеры страны Дональдом Трампом, которые состоятся уже на следующей неделе.

Что именно он учится делать рассказала старший корреспондент телеканал ABC из пула Белого дома Селина Ван со ссылкой на источники, репортаж опубликован на странице в соцсети X.

Ван рассказала, что Байден сейчас находится в загородной резиденции в Кемп-Дэвиде вместе с командой ближайших советников. Первый этап подготовки посвящен изучению материалов и необходимой информации и проработке тезисов. Вторая же часть — фактически воплощение в жизнь этих речей.

«Фактически воплощение этого в жизнь с помощью этой имитации дебатов, включающую в себя 90-минутные формальные дебаты, в ходе которых президент все время будет стоять на ногах, имитируя то, что ему придется делать в режиме реального времени на следующей неделе», — сказала Ван.

В окружении Байдена уверены, что Трамп на дебатах будет более дисциплинированной версией самого себя. При этом действующий президент США готовится к любым возможным сценариям.

Выборы президента Соединенных Штатов состоятся 5 ноября 2024 года. Дебаты кандидатов Байдена и Трампа пройдут уже на следующей неделе, 27 июня, в Атланте.

Недавно политолог Малек Дудаков заявил, что провалы и кризис политики Байдена позорят его президентство. По его словам, остается ждать, когда большинство рядовых американцев тоже осознает, что на самом деле происходит с их страной.

Скандалы вокруг президента США происходят один за другим: всего за последние две недели он умудрился в очередной раз удивить своим странным поведением участников саммита «Большой семерки», потом «впал в ступор» на встрече в Лос-Анджелесе. А теперь в центре внимания оказался его личный охранник из числа агентов Секретной службы, которого ограбили в подворотне Калифорнии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Белый Дом о состоянии Байдена, который «зависает все чаще».