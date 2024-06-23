«Беспомощный человек»: смогут ли Байдена подготовить к дебатам с Трампом

Фото, видео: Reuters / Kevin Lamarque; 5-tv.ru

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Американский президент все чаще «зависает», но от идеи о переизбрании на новый срок, кажется, отказываться не собирается.

Прошедший в минувшие выходные вроде как саммит якобы мира в Швейцарии продолжает будоражить умы общественности своим провалом, и еще одним, и еще одним…

Всех, кто приехал в Бюргеншток автоматом зачислили в ряды поддержавших итоговое заявление. О так называемой процедуре молчания «Известиям» рассказали в Швейцарском МИДе и заверили, что всех об этом предупредили.

Но, видимо, не всех, поскольку три государства — Ирак, Иордания и Руанда — свои подписи потом просто отозвали, и это даже трагичнее для Киева, чем если бы они и вовсе ничего не подписывали.

Главное и единственное достижение этого междусобойчика — одно фото. Но и тут есть нюансы, его сделали в первый день встречи, пока все не разбежались. На нем аж 93 человека. Но обычная арифметика, одно лицо — одна страна, тут не действует.

Здесь сам Зеленский, руководитель его администрации Ермак, жена Зеленского, министр иностранных дел. Может там и шофер Зеленского с охранником где стоят, их мало кто в лицо знает.

От Австралии был министр по делам инвалидов, а от Израиля — бывший председатель Кнессета, то есть Парламента. Даже Байден постеснялся стоять в такой кампании, послал вместо себя Камалу Харрис, вице-президента. Но и ей, как говорится, было не по рангу, улетела обратно в первый же день. Не дождался окончания банкета и Олаф Шольц, у него тоже нашлись неотложные дела дома.

Из тех, кто был на фото, досидел до конца, но понял, что это какая-то профанация, надо исключить еще 14 человек — столько стран, в том числе сама хозяйка саммита Швейцария отказались подписать итоговый документ.

Поняв, что «всемирной» поддержки как бы нет, Вашингтон начал нагонять массовку задним числом, Константинопольский патриархат, а также Антигуа и Барбуда — это такое островное государство в карибском море, вроде как присоединились к итоговой декларации, но в том же островном государстве глава — британский монарх. Ну, как тут не присоединится то?

Впрочем, и самой декларации физически не существует, она не опубликована. Умозрительная подпись выдуманного документа.

Вот еще нюанс: из десяти самых густонаселенных стран мира, кроме США, разумеется, саммит проигнорировали девять, зато десять самых малонаселенных, типа Палау, Мальты и Сан-Марино, поддержку выразили. Если исключить из итогового списка страны НАТО, а также страны, где расположены американские военные базы, останется… да, почти никого и не останется. К подписантам вопросов немного, когда у тебя чужая военная база на территории — и не такое подпишешь.

Впрочем, совсем бесполезным это собрание назвать нельзя. Они хотя бы признали, что без России решать судьбу Украины бесполезно, и даже представители киевского режима уже готовы пригласить на следующую подобную конференцию российских представителей.

Впрочем, остается открытым вопрос, а надо ли Москве отправлять своего представителя на подобное сборище? И другой вопрос — кто там будет?

Как признался в интервью российским пранкерам Вовану и Лексусу экс-президент Польши Александр Квасневский — «Вся эта шайка с нескрываемой тревогой смотрит на своего вожака, а он может и не переизбраться в ноябре».

Байден все чаще и все продолжительнее «зависает». И сейчас отправился на пятидневный ретрит, чтобы подготовиться к дебатам с Трампом. Возможно, решающим. Корреспондент «Известий» Марина Кравцова следит за ситуацией.

Администрацию Байдена штормит не на шутку: то президент США запрещает предоставлять убежище мигрантам из Мексики, то обещает раздать гражданство полумиллиону нелегальных переселенцев. За время президентства Джо Байдена в Штаты прибыли около четырех миллионов мигрантов. И вот он, результат политики «открытых улиц»: мошенничество, грабежи, убийства, участившиеся случаи насилия.

«Демократы надеются получить голоса иммигрантов и тех, кто поддерживает такую щедрую иммиграционную политику. Но сейчас для Америки огромная проблема: то, что нет безопасности на границе, отсутствуют проверки, высочайший уровень преступности среди мигрантов, это и контрабанда оружия, наркотиков, торговля людьми», — утверждает вице-президент евразийского центра в Вашингтоне Эрл Рассмусен.

Политики-демократы проблемы не видят, за счет мигрантов они пытаются хоть как-то реанимировать рейтинг Байдена. Белый дом пускает в ход любые уловки, лишь бы отвлечь внимание от физического и психического состояния самого Джо Байдена.

Самостоятельно даже в автомобиль сесть не может, оправдываться все сложнее.

«Вместо того, чтобы говорить о результатах работы президента на посту, мы смотрим эти фальшивки, эти подтасованные видео про президента», — утверждает пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер.

Лечащий врач Байдена в февральском отчете написал, что 81-летний Байден в самом расцвете сил, а специальный прокурор Роберт Хур в том же месяце назвал Байдена «благостным стариком с проблемами с памятью», во время опроса Байден не помнил, когда он был вице-президентом и когда умер его старший сын Бо.

«На всех выступлениях Байден читает текст с телесуфлера. Есть множество видео, где он ведет себя, как будто у него деменция, и это позор для Америки. И смешно, когда Белый дом это отрицает», — уверен политический аналитик, доктор экономических наук Чарльз Ортелл.

Специалисты геронтологи и без подробного обследования уверены: Байден — их пациент. Нейродегениративные изменения видны через экран.

«В данном случае достаточно нарушения одной функции когнитивной, то есть памяти. В данном случае не вызывает никакого сомнения, что у него есть, и они выражены. Он дезориентирован в пространстве. Можно говорить о деменции смешанного типа, причины которой достаточно сложные. То есть это болезнь Альцгеймера смешанного типа с сосудистым компонентом и тельцами Леви. Он видит какие-то фигуры, какие-то образы, это говорит о том, что, возможно, есть тельца Леви. Это беспомощный человек», — прокомментировал поведение президента врач-гериатр, невролог, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП ПРИ МГУ Валерий Новоселов.

На следующей неделе запланированы первые теледебаты кандидатов в президенты США, где Байдену придется много говорить. Американский лидер уже отправился в так называемый президентский ретрит — резиденцию в горах, где его будут всячески готовить к появлению на публике.

Американские журналисты уже высказали предположение, что, возможно, его вновь накачают психотропными препаратами, как, по слухам, это было во время выступления в Конгрессе, когда президент срывался на крик.

«В случае с Байденом используется коктейль из сильнодействующих препаратов. Очевидно, что используют такие вещества, скажем так, амфетамины, чтобы привести его в движение, придать бодрости. И у него есть моменты, когда он приходит в сознание. Но даже в это время Байден не отдает отчет своим действиям, например, читает с карточек ремарки «поприветствуй толпу», — предположил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Если они это будут использовать, используют амфетамины, то, соответственно, да, он будет более активный, не будет клевать носом, не будет засыпать. Происходит активация коры головного мозга. Но после этого будет ухудшение состояния», — уверен врач-гериатр, невролог, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП ПРИ МГУ Валерий Новоселов.

По мнению врачей, Байден типичный пациент гериатрического профиля. И не к дебатам его нужно готовить, а отправить на покой с поддерживающей терапией. Но истинное состояние здоровья Байдена не волнует ни его семью, ни Белый Дом, где гораздо охотнее обсуждают атаку таракана на зал для брифингов.

«Над вашей головой огромный таракан. Может, стоит прерваться, у нас нет никакого тараканоцида на брифинге», — смеялся представитель госдепартамента США Мэтью Миллер.

И устраивают гей*-вечеринки прямо у овального кабинета. Вице-президент Камала Харисс, которая спит и видит, как она окажется на месте Байдена, пока шеф на ретрите, позвала в Белый дом бородатого мужчину в облегающем платье с друзьями. Длинноволосому гею предоставляют трибуну, чтобы он стал ближе к власти.

В заигрываниях с ЛГБТ** все чаще замечают самого Байдена: на Пасху он разрешил устроить День трансгендера*, а недавно завис, пытаясь отплясывать вместе с бородатым мужчиной в платье из пайеток.

Похоже, администрация Белого дома всерьез взялась за ядерный электорат.

* — относится к ЛГБТ, запрещенной в России экстремистской организации

** — запрещенная в России экстремистская организация