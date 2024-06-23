Таскала черного кота и выходила в лес: что говорят соседи о ведьме Алене Полынь

Соседи арестованной за экстремизм Алены Полынь не знали о ее бизнесе

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Знали ли жители дома, чем промышляет их соседка-колдунья?

В Подмосковье задержали гадалку Елену Суликову, более известную под псевдонимом Алена Полынь. Ее подозревают в экстремизме и оскорблении чувств верующих. За это ей может грозить до семи лет лишения свободы. Что еще известно об этой женщине и как о ней отзывались соседи — сообщает издание KP.RU.

У Суликовой сомнительный по части закона источник дохода. Некоторые люди уверены, что она построила вокруг своего колдовства настоящую секту.

Ее дом расположен в Ивантеевке и очень напоминает по своей архитектуре магический особняк, но это все, что есть в нем «мистического».

Никто из жителей этого дома не знал, чем промышляет их соседка.

«Но никто не знал, что она ведьма. А вы думаете, что она с клюкой должна ходить и черного кота на поводке таскать? Нет, ничего такого не было. С другим жильцами Полынь особо не общалась», — поделилась одна женщина.

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Рядом с домом у Суликовой находится ее «Международный университет магии и колдовства Хогвартс», которые вовсе не учебное заведение, а обычный магазин для покупок мистической атрибутики.

Но спустя некоторое время вывеску сняли, оставив небольшую табличку. Это заведение привлекало внимание людей. Туда приходили те, кто сам увлекается подобным, так и случайные прохожие, которые спутали его с магазином товаров по книгам «Гарри Поттер».

По словам продавщицы из ближайшего продуктового магазина, она не интересовалась личностью Алены Полынь, но иногда ходила на перекур с работницами оттуда. Однако несмотря на свое мистическое направление, ничего «ведьминского» там не замечали, как и за самой Суликовой.

«Окна нашей подсобки выходят во двор и на черный вход магазина Полынь. Я иногда там курю в форточку. Несколько раз видела, как она выходила из лавки и шла в лес. Одна. Не знаю, зачем…» — отметила работница.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как арестованная Алена Полынь зарабатывала миллионы на магии.