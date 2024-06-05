Посох, свечи, разбитое окно: главное о задержании «императорши сильнейших ведьм» Полынь

Во время обысков в квартире Алене Полынь вызывали скорую помощь

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andy Dean; 5-tv.ru

В чем подозревают экстравагантную представительницу оккультных услуг?

В Подмосковье задержали известную гадалку Алену Полынь. Экстравагантную представительницу оккультных услуг подозревают в экстремизме и призывах к насилию.

Что нашли оперативники в нехорошей квартире участницы мистических телешоу, и какое наказание ей теперь грозит, рассказала корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Летучая мышь, ножи, травы, демонические статуэтки — это лишь малая часть, что оперативники нашли в квартире «главной императорши сильнейших ведьм». Квартира Алены Полынь сейчас опечатана. Можно увидеть следы, как дверь вскрывали.

В шкафу есть много всего интересного. Например, заговорная тетрадь, всевозможная религиозная литература и даже посох.

Елену Суликову, в мире магии более известную, как Алену Полынь, подозревают в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Обыски прошли в одной из трех квартир колдуньи. Такого пристального внимания «королева темных сил» явно не ждала. Во время обысков ей стало плохо, вызывали скорую.

По данным Следкома, Алена Полынь призывала нападать на священников РПЦ и продавала запрещенную литературу. Открыл даже собственный магический магазин. Правда, как по волшебству, после обысков двери в «мир магии» открыть невозможно.

За закрытыми дверями можно видеть все различные атрибуты: это свечи, «ловцы снов», какие-то ракушки. Здесь разбито окно. В стенах этого магазина эзотерики магию не просто продают. Тут ей обучают. Магазин с предметами оккультизма — это еще и университет, международный, между прочим. Раньше об этом гордо сообщала огромная вывеска на фасаде.

Правда, по решению прокуратуры, «волшебный институт» пришлось обезличить, но «начинка» осталась. Количество факультетов, как и названия учебных программ — впечатляют: алхимия, кладбищенское колдовство, эзотерическая анатомия, тотемы. Стоят учебные программы от нескольких тысяч, и это — совсем не магические развлечения, а настоящая опасность.

«Это уже угроза национальной безопасности. Орудуют сотни тысяч мошенников, миллионы обманутых граждан потеряли триллион рублей. Лечит от всех болезней — рака, бесплодия. Медицинской лицензии нет. Представляете, человек, вместо того, чтобы сделать операцию, химиотерапию, идет лечиться к ней и умирает», — говорит председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.

Если вину Алены Полынь признают, то грозить, по меньшей мере, ей будет до семи лет лишения свободы.