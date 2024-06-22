Собянин рассказал, какие новые дороги будут построены в Москве

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Транспортное сообщение в нескольких районах улучшится.

Доступность столичных районов Богородское и Метрогородок улучшатся благодаря работам по развитию улично-дорожной инфраструктуры Москвы. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

«На востоке города строим многоуровневую развязку на пересечении Открытого шоссе и Московского скоростного диаметра. Она значительно улучшит доступность районов Богородское и Метрогородок», — рассказал Сергей Собянин.

Также в Москве организованы работы по улучшению транспортной инфраструктуры и в других районах. Так, чтобы увеличить пропускную способность трассы М-3 и юго-западный участок ЦКАД, обновят участок дороги Киевского шоссе.

Также с целью улучшить транспортное обслуживание районов у станции метро «Рассказовка», осенью планируется завершить работы по созданию транспортного узла.

«Разделим пешеходные и транспортные потоки, сделаем комфортные зоны пересадки», — отметил градоначальник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве началось строительство двух новых участков трамвайных путей.