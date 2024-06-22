Кинологи расскажут москвичам о дрессировке собак

Фото: mos.ru

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Бесплатное мероприятие пройдет в парке 850-летия Москвы.

Показательные выступления кинологической службы добровольческого поисково-спасательного отряда (ДПСО) «ЛизаАлерт» проведут 23 июня в парке 850-летия Москвы. Как сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина, мероприятие состоится в рамках проекта «Друг, спасатель, защитник» и фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

На мероприятии гости узнают о том, как организована работа «ЛизаАлерт» и об особенностях взаимодействия с собаками. Желающие также смогут сделать памятные фото и задать специалистам интересующие их вопросы. Также гостям расскажут, как можно присоединиться к отряду.

Вход свободный. Начало мероприятия запланировано на 18:00.

Проект «Друг, спасатель, защитник» проходит в Москве с 1 по 30 июня. В его рамках состоятся 50 мероприятий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие мероприятия пройдут на столичных набережных.