Успеть до вечера! Астролог рассказала о редких возможностях 22 июня

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Такого шанса не представить еще в ближайшие 50 лет.

Сегодня, 22 июня, случится то, что происходит раз в 50 лет. Полнолуние совпадет с днем летнего солнцестояния. Это самое лучшее время, которое окажет благоприятное влияние на жизнь человека. Что необходимо успеть сделать за эти сутки — рассказала астролог Василиса Володина в своем Telegram-канале.

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Так, уже днем мы сможем наполниться неожиданный зарядом энергии, который поможет расправиться с делами, до которых не доходили руки.

«С обеда Луна дружит с Марсом. Включаемся в то, чего страшно хочется прямо сейчас», — подчеркнула Володина.

Такое состояние продержится до 20:00 по московскому времени.

Вечером, с 20:00 до 22:00, необходимо сбавить обороты личного общения, но это лучшее время для написания трогательного текста.

А уже ночью, после 22:00, Володина советует оставить все дела и хорошо отдохнуть.

«На аспекте с Сатурном особо каши не сваришь», — пояснила астролог.

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