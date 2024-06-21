Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 июня

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на новой неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 24 по 30 июня.

Во время прохождения Солнца, Меркурия и Венеры под знаком Рака наши чувства и эмоции обретают глубину, усиливается притяжение в отношениях, появляется повышенная привязанность к дому, родителям, семье, детям.

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Это прекрасное время, чтобы направить энергию и запал на решение практических и бытовых вопросов, связанных с домашним хозяйством, построения близких и доверительных отношений. Актуальны темы недвижимости и наследства, сделки с землей, рождение и воспитание детей. У женщин включается инстинкт материнства и хранительницы очага, а мужчины склонны больше заботиться о членах семьи и брать под свое крыло всех, кто нуждается в помощи, также в это время они готовы обеспечить безопасность и защиту тем, к кому привязаны.

Вместе с тем растет и эмоциональная чувствительность, зависимость от привычек. Настроение управляет как мышлением, так и поведением. Трудно взять себя в руки и отказаться от вкусной еды. Нежелание выходить из зоны комфорта склоняет к лености и инфантильной позиции. По этой причине многие предпочтут переложить ответственность на людей с сильными личностными качествами и выбирать партнеров, на которых они могут опереться и довериться.

Меркурий в водной стихии обладает качествами психолога. В этом положении легче адаптироваться под меняющиеся обстоятельства, выполнять любую рутинную работу. Гармоничные аспекты от Сатурна и Урана с одной стороны обеспечивают практический и консервативный подход к решению проблем, а с другой вдохновляют и дают возможность открывать и изобретать новые вещи.

Хорошее время для изучения и внедрения новых технологий, обмена идеями и мнениями, для кропотливой умственной работы, повышения профессионализма и экспертности.

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Венере комфортно в гостях у Луны. Два женских начала усиливаются. Эмоциональность, заботливость, нежность направлена на близких, на обустройство уютного и безопасного гнездышка. Взаимодействие с Марсом создает предпосылки проявить хорошие деловые качества и коммерческие способности, творческий потенциал и артистизм. Можно посетить косметолога или стилиста, приобрести предметы для домашнего интерьера, заняться ландшафтным дизайном на садовом участке.

В одежде предпочтительнее светлые, белые и кремовые оттенки. Акцент на зоне декольте подчеркнет вашу сексуальность. Купленные украшения из серебра, жемчуга или лунного камня усилят женскую энергетику и станут оберегами домашнего очага.

А вот 29 июня Лилит переходит в Весы. Начинают вскрываться проблемные места начиная от личных отношений и кончая судебными разбирательствами. Учащаются разногласия с партнерами по браку и бизнесу, а использование окружающих в корыстных целях для многих становится нормой. Однако не стоит забывать, что Лилит — это фиктивная точка на лунной орбите, и только от наших осознанных действий зависит, какой выбор мы сделаем.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов это период больше способствует личной жизни, чем общественной. Работа над своими страхами, страстями и комплексами поможет обрести ощущение освобождения и преображения.

Поддержку и защиту вы найдете в лице близких родственников, родителей и детей. Запланируйте на эти дни отдых, прогулки на природе, тихие семейные вечера. Дела, связанные с недвижимостью, особенно загородной решатся легко.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов усиливается интуитивность и креативность мышления. Вы способны находить необычные решения в русле сложных жизненных задач. Можно заниматься организационными делами, налаживать связи с клиентами, расширять круг подписчиков в соцсетях.

Откройтесь интересной информации и принимайте советы со стороны. Приятным сюрпризом может стать весточка от друзей с приглашением совершить увлекательную поездку.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецов ожидает стабилизация и упрочение материального положения. Вас приятно удивит предложение от руководства о повышение в должности. В этот период вы склонны к большой работоспособности и практичному отношению к делам.

Подходящее время для решения любых бизнес вопросов и задач. Вы будете эффективны и продуктивны. Дополнительный навык, полученный в это время, привнесет ощутимый вклад в ваш бюджет.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков мир открывает новые благоприятные возможности, перспективы и расширение существующих границ до космических масштабов. Усиливается интерес к изучению философии, духовных знаний, поиску смысла жизни.

Можно начинать новые масштабные проекты, отправиться в путешествие или получить дополнительное профессиональное образование. Вы на пике продуктивности и приложенные усилия приведут к намеченной цели.

Лев — гороскоп на неделю

Львам не стоит удивляться получению финансовой помощи из неожиданных источников. Но важно помнить мудрое изречение: «Деньги любят тишину». За счет усиления интуиции, вы легко найдете дополнительные возможности обогащения, в том числе духовного.

Уделите внимание состоянию здоровья — как физического, так и психического. Тело откликнется на занятия спортом, медитативные и энергетические практики.

Дева — гороскоп на неделю

Девы, соберитесь на дружескую посиделку или поучаствуйте в коллективных мероприятиях. Вы интуитивно понимаете других, способны оказать помощь и поддержку, а также сплотиться на основе общих интересов и обрести круг единомышленников.

Вам легко дается установление как личных контактов, так и сотрудничество с деловыми партнерами. Взгляните под новым углом на свое окружение и вы сможете прийти к гениальным выводам.

Весы — гороскоп на неделю

Весов ждет успех в профессиональных и карьерных устремлениях, возможно повышение в должности или выгодное трудоустройство. Вы авторитетны, уважаемы и востребованы в своей деятельности.

Воспользуйтесь благосклонность фортуны для запуска серьезных проектов или организации собственного дела. Представители деловых кругов могут подписывать контракты, заключать крупные сделки, нанимать на работу сотрудников.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, участие в спортивном, научном или развлекательном мероприятии поднимет вас над серыми буднями и повысит творческий потенциал. Ловите волну удачи и популярности при запуске проектов, где вы главное действующее лицо.

Повышая уровень экспертности вы, тем самым, расширяете жизненные возможности. Секрет успеха — это умение себя подать и высветить свои достоинства.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам звезды предвещают благоприятные возможности для расширения своей территории, капитального ремонта дома и улучшения условий жизни. Желаемый результат вы получите в процессе новых начинаний и бизнес-проектов, реализации амбициозных целей и задач, особенно в сфере недвижимости, строительства или страхования.

Вы способны лучше понять свои текущие потребности, эмоциональную направленность и вовлеченность.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предоставится возможность проявить себя в качестве прекрасного переговорщика, искусного дипломата или просто приятного собеседника. Общение с близкими родственниками, приятелями и соседями настраивает на позитивный лад.

Благоприятно проходят консультации, урегулирование спорных вопросов с клиентами, заключение соглашений. Вы способны отстоять свои интересы, не вступая в конфликт.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеев может порадовать как получение выгоды по месту работы, так и возможность дополнительного заработка. Благоприятно складываются дела, связанные с ремонтными работами, решение бюрократических вопросов, трудоустройство.

Получение дополнительных практических навыков повысит вашу ценность на рынке труда.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, впустите в свою жизнь романтику и ощущение праздника. Стать немного легкомысленными и увлеченными поможет участие в развлекательных мероприятиях, поход в ресторан или театр. Если вы пригласите с собой любимого человека, то вас ждет немало приятных минут и страстное свидание.

Выступления перед аудиторией принесут желаемый успех, признание и заслуженные овации.

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