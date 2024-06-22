Лукашенко рассказал, что ему снится по ночам

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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В какую реальность попадает белорусский лидер, когда засыпает?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения молочнотоварного комплекса страны рассказал о том, какие сны он видит по ночам. По его словам, ему снятся бывшие коллеги и коровы.

«Мне снятся по ночам сейчас люди, с которыми я работал. Снятся коровы. Я их ночь дою», — передает слова белорусского лидера агентство БелТА.

Кроме того, Александр Лукашенко признался, что работу фермера он считает лучшей. Белорусский лидер объяснил, что во время такого труда человек находится в окружении природы — животных, растений и людей. Также ценным Александр Лукашенко считает то, что фермеры могут наблюдать результаты своих трудов каждый год.

Резюмируя, белорусский лидер заявил, что фермерство, по его мнению, гораздо лучше президентства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, к чему снятся котята и почему такие сновидения — тревожный знак.