Собянин: московские врачи могут пройти бесплатные тренинги по 13 направлениям

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Уже более 200 медиков повысили профессиональную квалификацию.

За три года работы кадрового центра Департамента здравоохранения в программах повышения квалификации приняли участие более 200 тысяч столичных медицинских работников. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Врачи могут пройти бесплатные открытые тренинги по 13 направлениям и отработать навыки на уникальном симуляционном и медицинском оборудовании. У них в доступе виртуальные манекены, роботы-симуляторы, фантомы и тренажеры. Так, в проекте поучаствовали уже больше 2900 специалистов», — рассказал мэр Москвы.

В общей сложности, за три года работы специалисты кадрового центра запустили более 90 программ дополнительного профессионального образования и более 60 разных тренингов.

Они предназначены для медработников разного уровня и специализации — врачей, медсестер, других специалистов, — и ориентированы на их профессиональные потребности. Так, свыше 23 тысяч сотрудников амбулаторного звена приняли участие в тренингах, связанных с применением ценностного подхода в работе и формирования навыков коммуникации.