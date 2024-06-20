Собянин объявил о старте приема заявок на новый проект «Искусство в метро»

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Теперь художники и скульпторы смогут создавать свои произведения прямо в столичной подземке.

В Москве начинается прием заявок на новый проект «Искусство в метро». Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Сергей Собянин.

«Новый проект „Искусство в метро“ даст возможность художникам и скульпторам создавать произведения прямо на станциях. Начинаем прием заявок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во втором туре участники лично встретятся с профессиональным жюри.

«Мы открываем три площадки: на станциях „Достоевская“, „Парк культуры“ Кольцевой линии и „Киевская“ Арбатско-Покровской линии», — добавили в сообщении.

Локации отбирались по трем критериям: отсутствие помех для пассажиров во время работы художников, безопасность для участников и прекрасный вид на архитектуру метро.

«Лучшим участникам проекта подарят именные карты „Тройка“ и откроют доступ к закрытым локациям метрополитена», — отмечается в сообщении.