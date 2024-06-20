Опасный сигнал: на какие заболевания может указывать храп

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Подобное поведение человека во сне является поводом обратиться к врачу.

Храп по ночам может на 50% увеличивать риск развития гипертонии, заявили австралийские ученые. Результаты их исследования были опубликованы в научном журнале NPJ Digital Medicine (NPJ DM).

В исследовании, которое проводили на протяжении девяти месяцев, приняли участие 12 тысяч человек из разных стран. В итоге ученые выяснили, что мужчины с избыточной массой тела храпят в среднем более 20% ночи. Связано это с повышением в момент сна кровяным давлением. А в целом у регулярно храпящих людей риск развития неконтролируемой гипертонии был почти вдвое выше по сравнению с теми, кто не храпит.

«Мы обнаружили, что 15% всех участников исследования, в основном мужчины с избыточным весом, храпят в среднем более 20% ночи, и что этот регулярный ночной храп связан с повышенным кровяным давлением и неконтролируемой гипертонией», — заявил автор исследования Бастьен Лечат.

Риск развития гипертонии еще больше повышался у тех, кто ко всему прочему страдал от апноэ. Если человек храпит, то ему как можно скорее нужно пройти медицинское обследование, заключили ученые.

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