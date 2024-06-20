Нарушат сон и прибавят килограммы: какие продукты нельзя есть на ужин

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Что именно следует исключить из поздних трапез и почему?

Поздние ужины в современном ритме жизни не являются редкостью, однако могут нанести вред не только фигуре, но и здоровью. Какие продукты стоит исключить из трапезы перед сном, изданию Rsute.ru рассказала врач-терапевт Екатерина Ладыгина.

По ее словам, в первую очередь стоит воздержаться от употребления картофеля, белого хлеба, риса, моркови и сельдерея. Все это повышает уровень сахара в крови, способствует отложению жира и задерживает воду в организме. Если не хочется отеков утром и лишних килограммов на весах, нужно исключить такие продукты из вечернего рациона.

Также перед сном не следует пить чай, кофе и газированные напитки, так как они провоцируют всплеск энергии. В «черный список» врач советует внести еще и копченые изделия и выдержанные сыры, которые содержат тирамин, что тоже вызывает ненужную вечером бодрость. Красное мясо, содержащее тирозин, также лучше употреблять в первой половине дня.

Кроме того, Ладыгина рекомендует убрать из позднего меню подсолнечные семечки, орехи, а также острую и пряную пищу. Последние могут стать причиной изжоги и расстройства желудка.

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