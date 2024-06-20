Это реально работает: ТОП-5 способов быстро восстановить силы

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Около 20-30 минут дневного сна восстановят потраченные силы и помогут продуктивно закончить день. Но есть и другие методы.

В современном темпе жизни упадок сил наступает моментально. Рабочий день только начался, а делать уже ничего не хочется. О том, как быстро восстановить силы, рассказал портал Rsute.ru.

Физическое и эмоциональное истощение приводит к множеству заболеваний. Помочь своему организму оставаться в тонусе можно включая любимую музыку или звуки природы.

Еще одним прекрасным вариантом станет медитация с дыхательной гимнастикой. Уделив такой процедуре пару минут в день в полной тишине, можно значительно облегчить свое состояние.

Также всего 20-30 минут дневного сна (уверены, ваш работодатель не откажет) отлично стабилизируют организм и помогут провести остаток дня продуктивно. Кроме того, нужно как можно меньше пользоваться гаджетами — это поможет мозгам отдохнуть.

Любая творческая деятельность также отвлекает и расслабляет. Можно нарисовать то, что находится рядом или просто оставить на листке незатейливый орнамент.

При отсутствии аллергии, попробуйте ароматерапию. Такой вариант подходит не только для домашнего использования, но и для офиса. Многие эфирные масла не только успокаивают, но и бодрят, поднимая настроение.

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