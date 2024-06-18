Собянин рассказал о строительстве поликлиник по новому стандарту

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

До конца 2027 года в столице появится свыше 20 новых медучреждений.

В Москве с 2011 года построена 81 новая поликлиника. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Так, 41 поликлиника была возведена на средства города, строительство остальных обеспечили инвесторы.

«В этом году начали принимать пациентов три новые городские поликлиники: детская на Лебедянской улице и две детско-взрослых — на Ленской и Автозаводской улицах», — сообщил мэр столицы.

По словам Сергея Собянина, сегодня столичные поликлиники строятся по новому московскому стандарту. Он предусматривает максимальный комфорт для пациентов, включая достаточное количество врачей самых востребованных специальностей, современное высокотехнологичное оборудование, а также удобное расположение кабинетов, зонирование помещений и все условия для комфорта маломобильных граждан.

Как сообщил мэр столицы, в Москве до конца 2027 года планируется построить еще 21 поликлинику, в том числе 16 за счет городского бюджета и пять — на средства инвесторов.