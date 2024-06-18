Собянин в два раза увеличил надбавку для обладателей статуса «московский врач»

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Этот статус получили уже около двух тысяч медиков.

Надбавка для обладателей статуса «московский врач» увеличена вдвое и составила 30 тысяч рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«„Московский врач„ — уникальный для России проект, который повышает престиж медиков. Прохождение оценочных процедур для получения почетного статуса абсолютно добровольное и бесплатное. С 2017 года его получили больше 1700 врачей», — написал столичный градоначальник.

Кроме того, по словам мэра столицы, в этом году значительно увеличилось число специальностей для получения статуса — с 29 до 48. Упростилась и процедура заявки на прохождение оценочного процесса: теперь кандидатам на получение статуса «московский врач» достаточно заполнить соответствующую форму на сайте Кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы.

Самостоятельное оформление портфолио, которое было обязательным раньше, теперь не требуется: профессиональная информация о специалисте загружается непосредственно из ЕМИАС.