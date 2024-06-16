«Лето в Москве»: какие мероприятия пройдут на столичных набережных

В Москве на фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!» проведут ряд мастер-классов

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

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Чем заняться в столице с 17 по 21 июня?

С 17 по 21 июня на набережных Москвы ожидается целая серия увлекательных мероприятий для всей семьи. Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» предлагает разнообразные занятия не только на выходных, но и в будние дни на более чем 600 площадках по всему городу — это мастер-классы, кинопоказы, танцевальные занятия, спортивные тренировки и экскурсии. Об этом сообщили на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Так, в амфитеатре парка «Печатники» снова соберется группа по изучению иностранных языков. Все желающие, независимо от уровня владения, смогут присоединиться к интерактивным урокам английского и китайского.

На набережной около Корабельной улицы пройдут литературные чтения под названием «Москва. Любимая. Летняя», где актеры московских театров представят поэтическую атмосферу. Слушатели смогут пообщаться друг с другом.

На набережной Южного речного вокзала будет доступен мастер-класс «Курортные танцы», где московские коллективы пригласят всех желающих присоединиться к танцевальному флешмобу.

Кроме того, гости смогут научиться работе с цветным песком и созданию ярких сувениров на мастер-классе под названием «Песочный город», который пройдет возле 4-го Каменского пруда на ВДНХ.

Также на первой зоне парка искусств «Музеон» на Крымской набережной будут проводиться занятия по самомассажу с использованием мячей и пенных роллов, которые помогут заботиться о суставах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жителей столицы пригласили потанцевать на набережных.