Собянин рассказал о планах обновления подвижного состава московского метро

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Только с 2010 года доля новейших вагонов в столичной подземке увеличилась в шесть раз.

Доля составов современного поколения в московском метро составляет 75%, процесс обновления подвижного состава столичной подземки продолжается. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В частности, с 2020 года парк Кольцевой линии был полностью обновлен поездами «Москва-2020». Такими же составами укомплектована Большая кольцевая линия.

«На это понадобилось около 100 составов. Для их обслуживания открыли новые депо „Нижегородское“ и „Аминьевское“», — написал градоначальник.

Кроме того, завершено обновление поездов на Калужско-Рижской линии — теперь там курсируют составы «Москва-2020», «Москва» и «Ока». Начато обновление Замоскворецкой линии составами «Москва-2024», которые по контракту жизненного цикла обслуживают в новом корпусе депо «Сокол».

«Каждый год мы закупаем около 300 новейших вагонов. С 2010 года их доля в метро увеличилась почти в 6 раз. А с 2020 года — почти на 20%. Это один из лучших показателей в мире», — подчеркнул Собянин.

По его словам, сейчас идет разработка более технологичного поезда «Москва-2026».

«В планах — закончить обновление подвижного состава на Замоскворецкой линии и начать замену поездов на Люблинско-Дмитровской», — добавил мэр.