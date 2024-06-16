Собянин поздравил московских медиков с профессиональным праздником

День медицинского работника ежегодно отмечается в России 16 июня.

Москва продолжает уверенно удерживать лидерство по качеству медицинской помощи в России, подчеркнул мэр столицы Сергей Собянин, поздравляя медиков города с профессиональным праздником.

Мэр отметил, что в рамках программы модернизации инфраструктуры здравоохранения столицы завершены значительные работы по обновлению медицинских учреждений. Внедрение новых московских стандартов медицинской помощи способствует повышению эффективности лечения и улучшению обслуживания пациентов.

Одним из ключевых направлений является активное применение передовых цифровых технологий, указал Собянин. Инновационные решения, такие как телемедицина, электронные медицинские карты и системы искусственного интеллекта, значительно повышают качество диагностики и лечения, обеспечивая пациентам быстрый и удобный доступ к медицинским услугам.

Особое внимание уделяется непрерывному повышению квалификации медицинских работников. Для врачей, фельдшеров и медицинских сестер проводятся регулярные обучающие программы и тренинги, направленные на освоение новейших методов лечения и диагностики.

«Спасибо за высокий профессионализм, благородное служение людям и за огромный вклад в развитие здравоохранения Москвы! Желаю крепкого здоровья, благополучия, добра и новых успехов в работе», — резюмировал Собянин.