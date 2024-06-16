Следователи провели обыски после массового отравления готовой едой в Москве

Фото, видео: Telegram / Официальный новостной телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве / skmoscowgsu; 5-tv.ru

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Десять человек заразились после того, как съели консервы с тунцом.

Правоохранители провели обыски территории, которая прилегает к складам, после случаев отравлений в Москве. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России.

«При осмотре прилегающей к складским помещениям территории обнаружена интересующая следствие продукция, от которой работники пытались избавиться. Также изъяты документы и иные предметы, в том числе электронные носители и техника», — говорится в сообщении.

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Вместе с тем столичные следователи вынесли постановления о признании потерпевшими десяти лиц. Совместная работа с Роспотребнадзором продолжается.

Накануне в реанимацию московской инфекционной больницы попали десять человек в возрасте от 18 до 46 лет с ботулизмом, двое из них в тяжелом состоянии. Выяснилось, что трое из пострадавших ели консервы с тунцов, а еще двое — лобио в вакуумной упаковке.

Все пострадавшие проходят необходимое лечение, установлен круг контактных лиц. На данный момент приостановлена реализация еды, ставшей причиной заражения.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве возбудили уголовное дело по факту отравления едой.