Вплоть до нарушения дыхания: хирург назвал самые страшные симптомы ботулизма

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В реанимацию московской инфекционной больницы уже попали десять человек с признаками опасного инфекционного заболевания.

Симптомы заражения при ботулизме проявляются через пять дней. Об этом заявил преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов для NEWS.ru.

Чтобы вовремя обнаружить у себя этот недуг, специалист советует обратить внимание на несколько важных симптомов: рвота, диарея, раздвоение в глазах, сильная жажда, сложность глотания. Кроме того, могут возникать головные боли, слабость и бессонница.

«Самое страшное — нарушение дыхания!» — добавил врач.

Что касается лечения, то оно заключается в выведении токсина, нормализации дыхательной функции, восстановлении водно-электролитного баланса.

Для нейтрализации токсина применяют специальную сыворотку.

«На догоспитальном этапе чрезвычайно важно промыть желудок содой, много пить», — пояснил врач.

15 июня в Москве было госпитализировано десять человек с признаками ботулизма. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Известно, что трое пострадавших ели консервы с тунцом, а еще двое употребляли в пищу лобио в вакуумной упаковке. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве десять человек серьезно отравились из-за одного продукта.