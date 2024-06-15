Вплоть до нарушения дыхания: хирург назвал самые страшные симптомы ботулизма
Хирург Умнов: при ботулизме человека мучают приступы рвоты, диареи и удушья
Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack
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В реанимацию московской инфекционной больницы уже попали десять человек с признаками опасного инфекционного заболевания.
Симптомы заражения при ботулизме проявляются через пять дней. Об этом заявил преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов для NEWS.ru.
Чтобы вовремя обнаружить у себя этот недуг, специалист советует обратить внимание на несколько важных симптомов: рвота, диарея, раздвоение в глазах, сильная жажда, сложность глотания. Кроме того, могут возникать головные боли, слабость и бессонница.
«Самое страшное — нарушение дыхания!» — добавил врач.
Что касается лечения, то оно заключается в выведении токсина, нормализации дыхательной функции, восстановлении водно-электролитного баланса.
Для нейтрализации токсина применяют специальную сыворотку.
«На догоспитальном этапе чрезвычайно важно промыть желудок содой, много пить», — пояснил врач.
15 июня в Москве было госпитализировано десять человек с признаками ботулизма. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Известно, что трое пострадавших ели консервы с тунцом, а еще двое употребляли в пищу лобио в вакуумной упаковке. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве десять человек серьезно отравились из-за одного продукта.