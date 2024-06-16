Захвативших заложников в ростовском СИЗО-1 ликвидировали
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Фото: 5-tv.ru
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Что известно о сотрудниках УИС?
Обвиняемые, которые взяли в заложники сотрудников УИС в СИЗО-1 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области, ликвидированы. Об этом сообщила пресс-служба ФСИН.
«В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1… преступники ликвидированы», — говорится в сообщении.
В службе также сообщили об освобождении сотрудников, которые находились в заложниках. Они не пострадали.
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Что произошло в СИЗО в Ростове-на-Дону
Утром 16 июня в Ростове-на-Дону обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. Сами злоумышленники назвали себя сторонниками ИГ*.
Также известно, что трое из них еще будучи на свободе планировали подрыв в КЧР. Их целью было здание Верховного суда республики, но российские силовики предотвратили теракт. Преступников приговорили к 18 годам лишения свободы.
Следственный комитет возбудил дело по факту захвата заложников в ростовском СИЗО. На месте продолжают работать правоохранительные органы.
Ранее 5-tv.ru писал, что выстрелы слышны в районе СИЗО в Ростове, где захвачены его сотрудники.
* — террористическая организация, запрещенная в России