«Выбили решетку»: как захватчики заложников в ростовском СИЗО готовились к преступлению
Взявшие в заложники сотрудников в ростовском СИЗО готовились к захвату
Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress
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По факту произошедшего в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело.
Обвиняемые, которые взяли в заложники сотрудников УИС в СИЗО-1 главного управления ФСИН по Ростовской области, долго готовились к захвату. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Злоумышленники заранее ослабили решетку камеры, а когда наступил для них подходящий момент, то «выбили решетку и выбрались во двор». По словам собеседника, после этого обвиняемые проникли в помещение дежурной части. Там они и взяли в заложники двух сотрудников.
Что произошло в СИЗО в Ростове-на-Дону
Утром 16 июня в Ростове-на-Дону обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. На месте работают правоохранительные органы. Сами злоумышленники назвали себя сторонниками ИГ*.
Также известно, что трое из них еще будучи на свободе планировали подрыв в КЧР. Их целью было здание Верховного суда республики, но российские силовики предотвратили теракт. Преступников приговорили к 18 годам лишения свободы.
Следственный комитет возбудил дело по факту захвата заложников в ростовском СИЗО.
Ранее 5-tv.ru писал, что выстрелы слышны в районе СИЗО в Ростове, где захвачены его сотрудники.
* — террористическая организация, запрещенная в России