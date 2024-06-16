«Выбили решетку»: как захватчики заложников в ростовском СИЗО готовились к преступлению

Взявшие в заложники сотрудников в ростовском СИЗО готовились к захвату

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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По факту произошедшего в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело.

Обвиняемые, которые взяли в заложники сотрудников УИС в СИЗО-1 главного управления ФСИН по Ростовской области, долго готовились к захвату. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Злоумышленники заранее ослабили решетку камеры, а когда наступил для них подходящий момент, то «выбили решетку и выбрались во двор». По словам собеседника, после этого обвиняемые проникли в помещение дежурной части. Там они и взяли в заложники двух сотрудников.

Что произошло в СИЗО в Ростове-на-Дону

Утром 16 июня в Ростове-на-Дону обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. На месте работают правоохранительные органы. Сами злоумышленники назвали себя сторонниками ИГ*.

Также известно, что трое из них еще будучи на свободе планировали подрыв в КЧР. Их целью было здание Верховного суда республики, но российские силовики предотвратили теракт. Преступников приговорили к 18 годам лишения свободы.

Следственный комитет возбудил дело по факту захвата заложников в ростовском СИЗО.

Ранее 5-tv.ru писал, что выстрелы слышны в районе СИЗО в Ростове, где захвачены его сотрудники.

* — террористическая организация, запрещенная в России