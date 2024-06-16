Следственный комитет возбудил дело по факту захвата заложников в ростовском СИЗО
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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С утра в Ростове-на-Дону территорию изолятора окружают полицейские.
Уголовное дело возбуждено по факту захвата заложников в СИЗО-1 Главного управления ФСИН по Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.
Уточняется, что дело возбудило Следственное управление СК РФ по Ростовской области.
«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ (захват заложника)», — говорится в сообщении.
Утром 16 июня в Ростове-на-Дону обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. Ведутся переговоры по их освобождению. На месте работают начальник регионального главка ФСИН, а также представители правоохранительных органов и прокуратуры.
Позднее 5-tv.ru сообщил источник, что трое из захвативших заложников в СИЗО планировали подрыв в КЧР. Злоумышленниками являются Шамиль А., Тамерлан Г. и Азамат Ц. Их целью было здание Верховного суда республики, но российские силовики предотвратили теракт. Преступников приговорили к 18 годам лишения свободы.
Также известно, что захватчики называют себя сторонниками ИГ* («Исламское государство»*).
Ранее 5-tv.ru писал, что жительница Ростова-на-Дону об обстановке у СИЗО, где взяли в заложники двух сотрудников.
* — террористическая организация, запрещенная в России