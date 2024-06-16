Силовики работают: что происходит на месте захвата заложников в ростовском СИЗО
Опубликованы кадры обстановки возле места захвата заложников в ростовском СИЗО
Фото, видео: 5-tv.ru
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В настоящее время проход и проезд для всех гражданских закрыт.
Правоохранители оцепили улицы вокруг СИЗО-1 в Ростовской области, где обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников. Кадры с места событий публикует 5-tv.ru.
В настоящее время проход и проезд для всех гражданских закрыт. Силовики ведут переговоры со злоумышленниками, пытаются убедить их сдаться и не причинять вреда заложникам.
Утром 16 июня в Ростовской области обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. Ведутся переговоры по их освобождению. На месте работают начальник регионального главка ФСИН, а также представители правоохранительных органов и прокуратуры.
Ранее 5-tv.ru писал, что захватившие заложников в СИЗО в Ростовской области назвали себя сторонниками ИГ* («Исламское государство»*).
* — террористическая организация, запрещенная в России