Силовики работают: что происходит на месте захвата заложников в ростовском СИЗО

Фото, видео: 5-tv.ru

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В настоящее время проход и проезд для всех гражданских закрыт.

Правоохранители оцепили улицы вокруг СИЗО-1 в Ростовской области, где обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников. Кадры с места событий публикует 5-tv.ru.

В настоящее время проход и проезд для всех гражданских закрыт. Силовики ведут переговоры со злоумышленниками, пытаются убедить их сдаться и не причинять вреда заложникам.

Утром 16 июня в Ростовской области обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. Ведутся переговоры по их освобождению. На месте работают начальник регионального главка ФСИН, а также представители правоохранительных органов и прокуратуры.

Ранее 5-tv.ru писал, что захватившие заложников в СИЗО в Ростовской области назвали себя сторонниками ИГ* («Исламское государство»*).

* — террористическая организация, запрещенная в России