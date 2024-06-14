Фото, видео: www.globallookpress.com / Christophe Gateau; 5-tv.ru

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Президент напомнил, что к России в результате референдума присоединились новые территории.

Россия незамедлительно прекратит огонь на Украине и будет готова приступить к переговорам, как только боевики киевского режима покинут территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ.

«Наши условия для начала такого разговора просты и сводятся к следующему… эти условия очень простые — украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, со всей территории этих регионов», — сказал Путин, добавив, что в таком случае «буквально в ту же минуту» будет отдан приказ о прекращении огня.

Президент отметил, что Россия готова сесть за стол переговоров «хоть завтра», вести обсуждение «есть с кем».

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Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Владимира Путина, Вооруженные силы России, действительно, стояли у Киева, но речи о штурме многомиллионного города Украины не шло.