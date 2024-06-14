Путин о российских войсках у Киева: речи о штурме столицы Украины не шло

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Президент также рассказал об отказе киевского режима от переговоров и устроенной провокации в Буче.

Вооруженные силы России, действительно, стояли у Киева, но речи о штурме многомиллионного города Украины не шло. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с руководством МИД.

Российский лидер напомнил, что бойцы подошли к Киеву в феврале–марте 2022 года, после чего на Западе и Украине появилось много спекуляций по этой теме.

«Наши соединения, действительно, стояли у Киева. У военных ведомств, у силового блока были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий. Но никакого политического решения о штурме трехмиллионного города, кто бы чего ни говорил и ни домысливал, не было», — подчеркнул Путин.

По словам президента России, это было ни что иное «как операция по принуждению украинского режима к миру». Договоренности были положены на бумагу и обсуждались в Турции.

«Значит, устраивало такое решение вопросы киевские власти?» — добавил Путин.

Документ назывался «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». Но именно киевский режим отказался от переговоров, позднее устроив провокацию в Буче.

Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ за сутки ликвидировали более 635 боевиков в ДНР.