Дышите глубже: какие упражнения помогают быстрее засыпать

Фото: www.globallookpress.com / Liz Gregg

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Существует специальная техника, которая основана на древних практиках йоги.

Чтобы быстрее заснуть, можно выполнить несложную дыхательную гимнастику. Об этом рассказал врач-невролог Максим Панков изданию Газета.ру.

Речь идет о специальной технике, которая основана на древних практиках йоги. Таким образом человек учился контролировать свое дыхание.

Гимнастика помогает снизить уровень стресса, расслабиться, успокоить тело и активировать парасимпатическую нервную систему, которая и отвечает за отдых и расслабление.

Панков отмечает, что упражнения нужно выполнять либо сидя с прямой спиной, либо лежа на кровати.

«Нужно прижать язык к задней части верхних зубов и держать его там. Полностью выдохнуть через рот вокруг языка, издавая свистящий звук. Закрыть губы и вдохнуть через нос, считая от одного до четырех. Задержать дыхание на счет от одного до семи. Полностью выдохнуть через рот, издавая свистящий звук, считая от одного до восьми. Так выглядит один цикл. Повторить нужно еще три цикла», — объяснил врач.

По словам эксперта, такую зарядку можно делать хоть каждый день.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие упражнения помогут снять напряжение в ногах после прогулки