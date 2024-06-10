Более 30 украинцев прорвались через границу Венгрии на военном грузовике

В Закарпатье 32 украинца на грузовике прорвали границу и сбежали в Венгрию

Фото: Zuma / ТАСС

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как автомобиль ГАЗ-66 пересекает начало венгерской территории.

В Закарпатье 32 человека на грузовом автомобиле ГАЗ-66 с черными военными номерами прорвали границу Украины и сбежали в Венгрию. Об этом сообщило украинское агентство «УНИАН» в Telegram-канале.

Произошло все 9 июня на участках Косино и Большая Бойгань. Как сообщил местный депутат и журналист Виталий Глагол, видеокамеры зафиксировали, что в этом районе через поле в сторону украинско-венгерской границы двигался грузовик с номерами «4736 А1».

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Позднее выяснилось, что грузовик не находится на учете воинских частей. Позже его обнаружили в Венгрии. Как сообщил представитель Госпогранслужбы Незалежной Андрей Демченко в беседе с изданием «Украинская правда», беглецов задержали. Также правоохранители взяли несколько человек, которые подозреваются в причастности к незаконному перемещению через границу группы людей на ГАЗ-66.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на границе Украины двое мужчин напали на пограничника и скрылись в Румынии.