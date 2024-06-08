Суд на Украине впервые назначил максимальный срок уклонисту от мобилизации

Фото: www.globallookpress.com / Anastasiia Smolienko

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Действия украинца сочли особо опасными для общества.

Оболонский районный суд Киева назначил максимальное наказание мужчине, обвиняемому в уклонении от мобилизации. Об этом сообщает украинское издание «Главком», ссылаясь на реестр судебных решений.

Впервые на Украине было применено максимальное наказание по статье об уклонении от призыва на военную службу в особый период. Так, обвиняемого приговорили к пяти годам лишения свободы.

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Судьи сочли действия осужденного особо опасными для общества и не приняли во внимание ходатайство прокурора об условном сроке. При этом мужчина заявил, что искренне раскаивается. Он также объяснил свой отказ от службы тем, что в России находятся его родственники и жена.

Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года. С тех пор она неоднократно ужесточалась. Категории граждан, которые попадают под нее, все время расширяются. Власти страны пытаются привлечь к участию в военных действиях максимальное количество людей, несмотря на их сопротивление.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские власти запретили покидать страну мужчинам с двойным гражданством. На Украине продолжается тотальная мобилизация. Киевский режим намерен биться «до последнего украинца».