Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 июня

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на новой неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 10 по 16 июня.

Настройка на воздушную стихию, ярко проявленную через любознательный знак Близнецы, позволяет более активно действовать в социуме, наполняться творческой энергией. Каждому желающему представятся возможности проявить себя, привлечь внимание нужных людей, погрузиться в информационный поток.

Наиболее востребованы будут профессионалы в сфере информационных технологий и медиапространства, брокерской и издательской деятельности, торговле, информационных, посреднических и транспортных услуг, консалтинге и психотерапии.

Неделя также благоприятна для развития малого бизнеса, однако кажущаяся легкость может быть обманчива. Энергоотнимающее влияние Сатурна и Нептуна на стеллариум планет в Близнецах затрудняет способность анализировать и четко выражать свои мысли. В результате могут возникать сложности в профессиональной сфере.

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Такая расстановка небесных тел также не способствует принятию важных и ответственных решений, заключению юридических документов, соглашений, совершению крупных покупок.

Не берите деньги в долг, избегайте сомнительных финансовых сделок. Лучше все несколько раз обдумать и оценить возможные риски. А вот благотворительная деятельность, духовная работа как раз требует максимальной отдачи.

Благоприятная конфигурация, включающая так называемый «аспект миллионеров», показывает, что только тот получит Вселенские блага и финансовый поток, кто готов взращивать моральные ценности, вдохновляться через искусство и вдохновлять других, вносить лепту в общее дело.

При построении отношений легко попасть в ловушку собственных иллюзий и создать искаженное представление об объекте страсти. Большая вероятность быстро влюбиться и также быстро разочароваться в избраннике. Женщины склонны отдавать приоритет своим фантазиям, а не реальности. Этим могут воспользоваться мошенники и брачные аферисты.

Возникающие спонтанные интимные связи не перерастут в продолжительные отношения. Лучше настроиться на легкую волну, а новые ощущения искать в интеллектуальном взаимодействии. Источник вдохновения ищите в занятиях творчеством и вокалом, посещении художественных выставок, устройте фотосессию или видеосъемку.

При создании образа предпочтение отдайте молодежному стилю, с использованием разноцветных воздушных тканей. Украсьте пальцы и запястья кольцами, браслетами, в маникюре сделайте акцент на неоновых и перламутровых оттенках. Данные рекомендации позволят вам гармонично и гибко подстроиться как под любого человека, так и под ситуацию.

Овен — гороскоп на неделю

Овны почувствуют усиление психологического контакта и доверия с окружающими людьми. Хорошие отношения будут складываться c соседями, одноклассниками и родственниками.

Предприимчивость, общительность, расширение деловых связей станут вашими основными преимуществами и помогут добиться профессионального роста. Неделя благоприятна для подписания договоров, ведения переговоров, презентаций и продаж.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов внимание приковано к материальным ценностям. Будьте спокойны, ваша имущественная база тверда. Финансовые вопросы разрешаются легко и выгодно для вас.

Прочно стоять на земле вам помогает опора на здравый смысл и собственную систему ценностей. Деньги ожидаются от сферы красоты, занятий архитектурой и дизайном, творчеством и искусством. Знания в экономической сфере помогут увеличить капитал.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов максимально проявлены способности самостоятельно принимать решения и в одиночку покорять вершины. Новые начинания и стремление проявить личную позицию позволят продвинуть свои интересы и добиться своего.

Забудьте про скромность и комплексы. Активная реклама от первого лица и имидж делового человека, с которым можно договориться — это именно ваше кредо.

Рак — гороскоп на неделю

У чувствительных Раков еще больше усиливается сенситивное восприятие окружающего мира. Вы способны настроить себя на правильное принятие происходящего и черпать энергию, занимаясь медитациями и и разбираясь в тонкостях психологии.

Спокойная музыка, водные виды спорта, посещение бани или сауны, расслабляющий массаж принесут успокоение нервной системе и помогут ослабить контроль.

Лев — гороскоп на неделю

Львы нацелены на построение планов с проекцией будущего, а также на участие в общественной жизни общества. Возможны научные изыскания, объединение с единомышленниками или на тусовку с друзьями.

Готовность познавать и внедрять новые и необычные проекты позволят попадать в тренды. Успешна реализация в государственной и политической деятельности, режиссуре, торговле акциями.

Дева — гороскоп на неделю

Девы, как всегда, способны ставить конкретные цели и двигаться вперед уверенно и методично. Это не может не привести к социальному успеху, признанию ваших заслуг и росту авторитета.

Возможно, вы получите назначение на руководящую должность или официальную награду от руководства. Для этого позаботьтесь о создании профессионального имиджа делового человека или бизнес леди.

Весы — гороскоп на неделю

Весы готовы к активному расширению как жизненных горизонтов, так и мировоззрения в целом. Разносторонние интересы толкают совершать дальние поездки, путешествовать в поиске новых миров или искать духовного наставника.

Вовлеченность в крупные мероприятия спортивного, научного или политического формата сулят масштабные перспективы.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы проходят проверку на прочность. В критических ситуациях необходимо действовать смело, решительно и упорно. Занятия эзотерикой или погруженность в психоанализ помогут докопаться до сути.

Наличие запасного плана действия и возможность использовать совместные ресурсы будет вашим преимуществом. Выгоду приносит бизнес, банковские структуры, финансовые инвестиции и все виды страхования.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов на первый план выступает тема партнерства, сотрудничества, поиск компромиссных решений по принципу «выиграл — выиграл».

Потребность в понимании и поддержке со стороны окружающих можно удовлетворить, принимая активное участие в общественной и культурной деятельности. В местах проведения досуга вас ждет романтические знакомства. Хороший повод посетить вечеринку или театр.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов есть повод проявить наилучшие профессиональные качества, трудолюбие и исполнительность. Отношения с коллегами или персоналом складываются благоприятно.

Для достижения результата проигрывайте разные варианты и способы, не зацикливайтесь на чем-то привычном. Чтобы снизить стресс от работы, подойдут умеренные физические нагрузки и здоровый рацион.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи, судьба складывается в линии удачи на вашем пути, когда вы занимаетесь творческой деятельностью или любимым хобби. Одобрения, похвала и признание со стороны окружающих напитывают эго целебными энергиями.

Следуйте романтическим порывам в этот период, так как у вас будет достаточно уверенности, чтобы подать себя в лучшем виде. Не забывайте проявлять щедрость к себе и тем, кого любите.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, дом и семья главенствуют в вашем списке приоритетов. Вы обнаружите стремление пустить корни, заложить фундамент собственного дома и семейных традиций.

Возможно, у вас появится желание переехать или заняться переустройством жилья, а также проявить коммерческую жилку — зарегистрировать ИП, основать фермерское хозяйство или торговую точку. Можете с радостью последовать этому позыву.

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