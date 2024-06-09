Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Hartmann; 5-tv.ru

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Глава киевского режима пока остается у власти лишь по желанию Вашингтона. Но с какой целью?

Метание главы киевского режима Владимира Зеленского по миру напоминает хаотичные движения по комнате сдувающегося шарика. За десять дней: Испания, Бельгия, Португалия, Сингапур, Филиппины, Катар, Франция. А ведь когда-то боялся и носа высунуть из своего бункера. И уже не сопровождают его ни французские, ни американские истребители. Потому что и не было нужды в этом, и денег на такой эскорт тоже нет.

Сам проект под названием «Зеленский» — это большой пузырь, который начали надувать еще в 2015 году. Тогда в него вложился олигарх Коломойский, профинансировавший сериал «Слуга народа». Коломойский думал, что он так хитро поставит своего человечка на пост президента и утрет нос другим украинским олигархам, но «слуга» оказался других господ. Подсел на другие денежные потоки, долларовые, а Коломойский, потеряв практически все свои активы, коротает дни в СИЗО.

Долларовый насос изрядно прокачал Зеленского. С начала СВО только США вложили 175 миллиардов. И ЕС немногим меньше. Пять годовых бюджетов Украины надули «Человека года». Траты никто не считал и очевидные дыры в бюджетах затыкали новыми вливаниями, но то было на первых порах СВО. Сейчас американцы пытаются переложить постоянное содержание команды «Зе» на европейцев, а те упрямятся и начинают считать каждый цент. Без постоянного допинга проект потихоньку сдувается. Его еще поддерживают костылями. Но проект все больше напоминает пирамиду, по типу МММ, где в плюсе тот, кто первым выйдет из игры. А ширма никого не интересует. Кукловодам проще надуть новых послушных «слуг», тем более, что прикрываться народом уже не обязательно. И так все ясно.

Если вам кажется, что над Зеленским смеются, то вам не кажется. Как насчет такой программы помощи? Канада выделяет четыре миллиона долларов на «Гендерно инклюзивное разминирование», направленное на расширение прав и возможностей женщин и других гендеров. Что это значит — технически не поясняется. Но из логики следует, что в каждой команде саперов должны быть не только мужчины, но и все половое разнообразие.

Наконец, главная шутка года: саммит по Украине в Швейцарии. Каков был план? Всех собрать под красивым предлогом, подписать план Зеленского, а по факту ультиматум России. Замах был на рубль. Мероприятие назвали «Саммит», то есть встреча на высшем уровне, глав государств. Вот и логотип придумали, так и написано — «Саммит».

Но отказался Китай, Бразилия, Индия, Саудовская Аравия. Даже генсек ООН отказался. Поедет от Австралии, например, министр по делам инвалидов Билл Шортен. Понятно, что на таком фоне даже Байден решил не светится.

Тем более что уже третью неделю Зеленский юридически нелегитимен как президент. Его полномочия истекли, новых выборов он не назначает. По сведениям оппозиционного украинского политика, председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, в офисе Зеленского готовят юридическую аферу с признанием его полномочий через Верховный суд Украины, на сотрудников которых оказывают жесткое давление через американские структуры.

Но суть в том, что Верховный суд не решает такие вопросы — это дело Конституционного суда. Но туда Зеленский не идет, потому что боится провала. В «Другой Украине» прямо говорят об узурпации власти в стране.

Такого же мнения придерживаются и в Кремле. Впрочем, по мнению Владимира Путина, Зеленского, скорее, всего держат у руля сознательно, чтобы потом сделать ответственным за непопулярные решения, как, например, дальнейшее ужесточение мобилизации, которое неминуемо. Так требует Вашингтон.

«Администрация США настаивает на том, чтобы (на Украине. — Прим. ред.) поэтапно снижался порог с 25 до 23, потом до 20 лет, а потом до 18, или сразу до 18. Потому что сейчас уже требуют постановки на учет 17-летних юношей. Это мы знаем наверняка: это требование со стороны администрации США к украинскому руководству, которое, если можно считать руководством, после того как были отменены выборы», — отметил Владимир Путин.