СК завершил расследование убийства певца Игоря Талькова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Evguenii Matveev; Telegram / СК РОССИИ / sledcom; 5-tv.ru

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Дело передано на рассмотрение в суд для вынесения обвинительного заключения.

Завершено следствие по делу об убийстве певца Игоря Талькова. Об этом сообщили представители СК РФ в своем Telegram-канале.

Талькова застрелили в 1991 году в Дворце спорта «Юбилейный». Все произошло за кулисами. Между музыкальным продюсером Валерием Шляфманом и представителем певицы Азизы Игорем Малаховым вспыхнул конфликт из-за очередности выступления артистов. В конфликте принял участие сам Тальков. Когда Шляфман попытался застрелить Малахова, пуля угодила в музыканта, убив его.

После этого Шляфман скрылся в Израиле. Он был заочно привлечен органами следствия в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности.

Позднее следствие приостановилось, но в 2021 его снова возобновили. Тогда правоохранители на основе более 150 показаний свидетелей, которые были собраны за прошедшие годы, пришли к выводу, что Шляфман причастен к совершению умышленных преступлений.

«По итогам расследования уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», — сообщили представители ведомства.

СК РФ также сообщил, что их сотрудниками был проведен ряд генетических исследований, допрошены эксперты, проводившие экспертизы в 1991–1992 годах и найдена неоспоримая улика у одного из них — куски рубашки со следами крови.

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