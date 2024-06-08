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В России 8 июня отмечается День социального работника.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале поздравил столичных социальных работников с профессиональным праздником и поблагодарил их за высокий профессионализм, добросовестный труд, чуткость и отзывчивость.

Он отметил, что в системе соцзащиты заняты десятки тысяч жителей города, которые без устали осуществляют помощь пожилым людям, инвалидам, семьям с детьми, детям-сиротам.

«В последние годы мы с вами успешно осваиваем новые формы поддержки. Внедряем современные технологии надомного обслуживания. Большое внимание уделяем участникам специальной военной операции и членам их семей. Активно развиваем проект для старшего поколения — „Московское долголетие“», — отметил градоначальник.

Собянин отметил заслугу столичных соцработников в том, что московская система соцзащиты стала лучшей в мире и сердечно поздравил их с профессиональным праздником.