Анита Цой о выступлении Путина на ПМЭФ: «С нашим любимым президентом»

Анита Цой осталась в восторге от выступления Путина на заседании ПМЭФ-2024

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артистка отметила, что российский лидер затронул много интересных тем на пленарном заседании.

Народная артистка РФ Анита Цой посетила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) и отметила, что президент России Владимир Путин предложил много интересных решений в сфере экономики на состоявшемся 7 июня пленарном заседании.

Читайте также Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2024. Главные заявления

«Самой долгожданной (на ПМЭФ. — Прим. ред.) была, конечно, встреча с нашим любимым президентом РФ. Много было посвящено теме взаимодействия со странами БРИКС и, например, для нашей кафедры креативных индустрий — это определенный посыл в том, что нужно мягкой силой с помощью видов искусства проникать русской культурой в культуры стран БРИКС», — подчеркнула Цой в беседе с 5-tv.ru.

По ее словам, объединение в сфере творчества поможет странам не только сплотиться, но также решить экономические, политические и другие вопросы.

Анита Цой отметила, что все прошло тепло и уютно, а зал с большим вниманием реагировал на каждое слово президента.

«Я считаю, что Петербургский международный экономический форум 2024-й удался», — подытожила певица.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира.

В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сумма всех соглашений, заключенных на ПМЭФ-2024, превысила триллион рублей.