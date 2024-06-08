Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2024. Главные заявления

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Какие темы были озвучены?

В своем выступлении президент затронул ряд ключевых вопросов, связанных с развитием торгово- и финансовоэкономических связей. Говорил Владимир Путин о работе в условиях санкций, о подготовке так необходимых кадров, о введении нового финансового инструмента — сберегательного сертификата — для размещения средств в банках на срок свыше трех лет и под больший процент, чем по обычным депозитам.

Обо всем подробнее — в материале корреспондента «Известий» Романа Ишмухаметова.

Несмотря на уже бесчисленное количество санкций, введенных против России, в Петербург в этом году приехали 12 тысяч гостей из 100 с лишним стран. Россия — надежный партнер для большей части мира.

«Несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли. Активно развивает логистику, географию сотрудничества, так укрепляются наши отношения со странами Азии — рост 60% с 2020 по 2023 год. Ближнего Востока — рост в два раза, Африки — 69%, Латинской Америки — 42%», —сказал президент.

И со многими из этих стран Россия торгует в национальных валютах.

«Экспорт в так называемых токсичных валютах недружественных государств сократился вдвое, при этом растет доля рубля в экспортных и импортных операциях. Она приближается сегодня к 40%. С 2021 по 2023 год доля рубля в расчетах за российский экспорт выросла почти в три раза до 39%, в три раза!» —отметил Владимир Путин.

Расчеты в национальных валютах будут только расти. Но только на этом никто не собирается останавливаться.

«Прорабатывается формирование независимой платежной системы, не подверженной политическому давлению злоупотреблениями и внешнему санкционном вмешательству. Напомню в этой связи, что в текущем году в работе БРИКС к работе присоединились новые участники. Это Саудовская Аравия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Эфиопия. Таким образом доля нашего объединения в мировом ВВП выросла до 36%, а в населении планеты до 46%», —рассказал Путин.

Лидеры развития сейчас именно страны БРИКС. Первая экономика мира — Китай, Индия —догоняет. Экономика России уверенно растет.

Это развитие должно быть продолжено. Сильная экономика — сильная страна. А, значит, и достойные доходы граждан. Сбережения важно защитить. С 1 января в России запущена программа добровольных накоплений.

«Теперь они застрахованы и софинансируются государством и на них можно также получить налоговый вычет. Программа стартовала недавно и пока отстает от целевых показателей. Предлагаю ее донастроить, а именно увеличить срок софинансирования сбережения граждан. Сейчас оне составляет три года. Считаю правильным и обоснованным продлить его как минимум до десяти лет, при этом прошу правительство вместе с ЦБ продумать дополнительные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели также могли софинансировать накопления своих сотрудников в рамках этой программы», —рассказал Путин.

В этом году появится еще один инструмент — сберегательный сертификат

«Он позволит гражданам размещать средства в банках на срок свыше трех лет. И под больший процент, чем по обычным депозитам, хотя и сейчас депозит достаточно солидный. А вот ведущие наши финансовые учреждения еще и подгоняют планочку все повыше и повыше», —пояснил глава государства.

Безработица в стране сейчас на рекордно низком уровне — всего 2,6%. Главный вопрос — не «где найти работу», а «где найти кадры». Поэтому важно перенастроить систему профобразования.

«Для этого мы формируем прогноз кадровой потребности отечественной экономики. На его основе трансформируем и систему профессионального образования и развития. К концу текущего десятилетия на нашем рынке труда должна вырасти доля квалифицированной занятости, то есть специалистов, работающих на производствах с высокой добавленной стоимостью, а значит, и с большей заработной платой. И повторю, задача системы на развития кадров — обеспечить такую трансформацию», —отметил президент.

Только для авиасудостроения, фармацевтики, электроники предстоит подготовить миллион специалистов в ближайшие четыре года.

«Что касается высшей школы, то в ближайшие десять лет в России появится 40 университетских кампусов с передовыми условиям и возможностями для учебы, научной деятельности, проживания и работы студентов. Вновь подчеркну, будем оценивать работу вузов, университетов России, колледжей, техникумов по тому, насколько востребованы их выпускники, как растут их заработные платы. При этом наши экономике нужны не только молодые кадры, но и опытные, знающие специалисты, которые и сами компетентны в своем деле, и коллег могут многому научить, стать для них настоящими наставниками», —сказал Путин.

Президент поставил амбициозные цели.

Пленарное заседание уже завершилось. Это важнейшее и ключевое событие Петербургского международного экономического форума — к нему было приковано все внимание.