Возраст не помеха? Психолог назвал идеальную разницу между супругами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Movementway; 5-tv.ru

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Есть ли шанс на счастливую совместную жизнь, если ваш партнер сильно младше или старше?

Идеальная разница в возрасте для крепких отношений — пять-шесть лет. Об этом 5-tv.ru эксклюзивно рассказал психолог Павел Решетов.

Именно с такой разницей в возрасте среди партнеров определяется лидер, за счет чего снижается количество ссор. Кроме того, как правило, у таких пар совпадают интересы, потребности и жизненные ориентиры.

Что о ваших отношениях с партнером расскажет разница в возрасте

А если разница в возрасте больше?

Встречаются пары и с разницей в 10-15 лет. Это тоже не редкость. Решетов считает, что в таких отношениях уже могут появиться трудности из-за разных приоритетов и желаний.

«Если женщина старше на 10-15 лет, да, это бывает заметно, но не является какой-либо проблемой. Однако практика показывает, что у молодых мужчин, выбирающих себе зрелых женщин, существует определенный возрастной ценз. Они поддерживают отношения с женщиной старше обычно в возрасте до 25-30 лет, потом эти отношения распадаются, и мужчины выбирают себе более молодую партнершу», — рассказал психолог.

Решетов также сообщил, что ждет влюбленных с разницей в возрасте более 20 лет. Если старше мужчина, то такой союз, вероятнее всего, возник из-за корыстных целей. Конечно, бывают исключения с настоящими чувствами. А если старше женщина, то, вероятнее всего, мужчина уйдет от нее, как только она выйдет из интересного для него возраста.

А как насчет сверстников?

«Ровесники — это люди, которые имеют одинаковый жизненный опыт, имеют свои какие-то взгляды, предпочтения, схожести. Это, казалось бы, прекрасно. Да, это действительно прекрасно на первых порах, когда идет коммуникация. Но это возраст, когда идет такая своеобразная борьба за власть между ровесниками, и это, в свою очередь, приводит к увеличению конфликтов, раздражению. Опять же, малый опыт, это и борьба за власть — кто хозяин в семье, кто лидер, кто принимает решения», — объяснил Решетов.

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Эксперт отметил, что среди пар-сверстников наблюдается самое большое количество разводов. Интересно, что такие браки чаще всего распадаются либо на первых порах, либо в возрасте, когда вырастают их дети.

Почему мужчины выбирают молодых?

Решетов объясняет, что мужчина, выбирая женщину младше себя, пытается таким способом молодиться.

«Во-первых, здесь срабатывает фактор, что мужчина, общаясь с более молодой партнершей, чувствует себя более молодым, то есть это психологический механизм, который срабатывает. Молодая партнерша более коммуникабельная, общительная», — говорит психолог.

Эксперт отмечает, что такие девушки обычно очень яркие. Они умеют красиво говорить, поддерживать, вдохновлять. Они будто вдыхают в мужчин новую жизнь. Потому, возможно, такой союз не так уж и плох. Молодая девушка, в свою очередь, может наслаждаться хорошими устойчивыми отношениями и мудростью партнера, учиться у него.

А как обстоят дела в постели?

Часто возникает вопрос, как складываются половые отношения в парах с большой разницей в возрасте. По мнению психолога, дело вовсе не в дате рождения, а в темпераменте.

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Сексуальный темперамент определяет то, как часто человек хочет физической близости. Этот показатель может сходиться у людей абсолютно разных возрастов, а может сильно отличаться и у сверстников.

«Если говорить о факторе сексуальных отношений между партнерами, то здесь большую роль играют сексуальные темпераменты. Они различные у разного возраста, у каждого человека они индивидуальны. Бывает так, что, несмотря на разницу возрасте, партнеры очень хорошо и комфортно себя чувствуют. А бывает и ровесники чувствуют себя совершенно некомфортно, если сексуальные темпераменты имеют большие отклонения и большую разницу у партнеров», — рассказал психолог.

Он отметил, что без хорошего секса отношения долго не продлятся. Обоих партнеров должна устраивать ситуация с интимом, иначе будут постоянные ссоры, возможно, и измены.

Основная проблема в отношениях

Главная трудность любых отношений кроется в нахождении общих интересов и тем для разговоров. Тут возраст как раз становится преимуществом, ведь, когда человек старше, он многое прошел и знает, соответственно, может поддержать разговор.

«Говоря об отношениях, мы должны отметить главное — крепость. Это любовь, развитие совместное, когда есть о чем поговорить, чем поделиться и поддержать партнера. Естественно, это среда, в которой человек находится, что он хочет от жизни, какие цели он преследует», — рассказал Решетов.

Самым важным является то, чтобы партнеры подходили друг другу по ряду параметров, а не чтобы соответствовали каким-то возрастным нормам. Не стоит подходить к этому вопросу, как к выбору молока в магазине. Чувства очень важны, их нельзя игнорировать, но долю рациональности иметь все же надо.

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