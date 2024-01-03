Любовь по часам: в какое время суток лучше всего заниматься сексом
Секс-коуч Правда: утром полезнее всего заниматься любовью
Фото: www.globallookpress.com / Bill Ling
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Пик желания у женщин и мужчин кардинально отличается.
Споры о максимально подходящем времени для интимной близости актуальны до сих пор. Секс-коуч Алена Правда рассказала порталу «Страсти», в какое время суток полезнее всего заниматься любовью.
По словам специалиста, с точки зрения науки, вечер — не самый идеальный период для занятий сексом.
Это объясняется тем, что пик желания у женщин и мужчин наблюдается в разное, противоположное время. Так, у представителей сильного пола — это утро, о чем свидетельствует стабильная утренняя эрекция, за которую отвечает тестостерон.
Наибольший его уровень приходится на промежуток между шестью и девятью часами утра, затем он начинает постепенно сокращаться, и к вечеру уровень тестостерона уменьшается до 20% по сравнению с утренними данными.
«У женщины же нужный гормональный настрой появляется ближе к 22 часам, как раз тогда, когда уровень тестостерона мужчины неумолимо снижается», — подчеркнула Правда.
Эксперт рекомендует подстраиваться под свои желания и потребности. Ведь секс полезен тогда, когда его хочется.
Кроме того, стоит учитывать и то, что женское желание зависит от менструального цикла. Так, во время овуляции (10−16 дней до очередной менструации) женщина достигает пика своего влечения в любое время суток.
Однако, как отметила секс-коуч, все же есть время, когда мужские и женские ритмы почти на одинаковом уровне — это восемь часов утра.
«Если же говорить про дневное время, то здесь наиболее подходящий промежуток для секса — с 14−15 часов», — объяснила собеседница издания, добавив, что вечером оптимально время после семи часов.
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