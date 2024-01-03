Любовь по часам: в какое время суток лучше всего заниматься сексом

Фото: www.globallookpress.com / Bill Ling

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Пик желания у женщин и мужчин кардинально отличается.

Споры о максимально подходящем времени для интимной близости актуальны до сих пор. Секс-коуч Алена Правда рассказала порталу «Страсти», в какое время суток полезнее всего заниматься любовью.

По словам специалиста, с точки зрения науки, вечер — не самый идеальный период для занятий сексом.

Это объясняется тем, что пик желания у женщин и мужчин наблюдается в разное, противоположное время. Так, у представителей сильного пола — это утро, о чем свидетельствует стабильная утренняя эрекция, за которую отвечает тестостерон.

Наибольший его уровень приходится на промежуток между шестью и девятью часами утра, затем он начинает постепенно сокращаться, и к вечеру уровень тестостерона уменьшается до 20% по сравнению с утренними данными.

«У женщины же нужный гормональный настрой появляется ближе к 22 часам, как раз тогда, когда уровень тестостерона мужчины неумолимо снижается», — подчеркнула Правда.

Эксперт рекомендует подстраиваться под свои желания и потребности. Ведь секс полезен тогда, когда его хочется.

Кроме того, стоит учитывать и то, что женское желание зависит от менструального цикла. Так, во время овуляции (10−16 дней до очередной менструации) женщина достигает пика своего влечения в любое время суток.

Однако, как отметила секс-коуч, все же есть время, когда мужские и женские ритмы почти на одинаковом уровне — это восемь часов утра.

«Если же говорить про дневное время, то здесь наиболее подходящий промежуток для секса — с 14−15 часов», — объяснила собеседница издания, добавив, что вечером оптимально время после семи часов.

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