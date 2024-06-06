Повлияет на жизнь миллионов россиян: банк «РОССИЯ» подписал ряд важнейших соглашений

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

Над какими проектами кредитная организация будет работать со «Сбером», «АвтоВазом» и администрацией Воронежской области?

Банк «РОССИЯ» заключил сегодня на полях форума сразу несколько важных соглашений, которые повлияют на жизнь миллионов россиян. В том числе подписан договор, упрощающий процесс оплаты счетов за газ. Теперь передавать показания счетчиков и платить за услуги можно будет прямо в мобильном приложении компаний партнеров. Подробности у корреспондента «Известий» Антона Золотницкого.

Выставочные павильоны, сессии, деловые завтраки и презентации — это неотъемлемые части форума. Но главное все же — практический результат, выраженный в конкретных договоренностях. То, что влияет на реальную жизнь тысяч и даже миллионов людей.

Наглядный пример — соглашение, которое сегодня заключили Банк «РОССИЯ» и «Сбербанк». Эти соглашения сильно упростят оплату газа для тех, кто пользуется Единым платежным документом, сформированном Банком «РОССИЯ». Теперь рассчитываться можно будет с удобством — в любом отделении «Сбербанка» или дистанционно в терминалах и мобильном приложении.

«Банк «РОССИЯ» является партнером «Газпром межрегионгаза» и ежемесячно формирует порядка 27 миллионов платежек по расчетам с населением за использование природного газа. В рамках подписанного соглашения об информационном обмене «Сбер» и Банк «РОССИЯ» интегрируют свои информационные платформы и повысят качество дистанционных услуг, оказываемых в дистанционных каналах «Сбербанка», — рассказала председатель правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко.

«Для любого человека работа с газом начинается с чего? С передачи показаний счетчика. Для этого надо помнить свой личный кабинет, пароль там, что-то меняется. А когда он в одном месте, удобно, передав показания счетчика, сразу их оплачивает, это значительно упрощает клиентский путь», — сообщил заместитель председателя правления «Сбербанка» Анатолий Попов.

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Улучшение экономических связей — лейтмотив сегодняшних подписаний. Еще одно соглашение банка — с АвтоВАЗом. Оно поможет привлечь дополнительное финансирование для новых проектов крупнейшего отечественного автопроизводителя. А это уже импульс всей отрасли.

«Банк „РОССИЯ“ одной из своих важнейших задач считает поддержку отечественной экономики, и, в первую очередь, секторов экономики, которые требуются для импортозамещения. Производство легковых автомобилей — одна из таких отраслей. Вопрос и проблема с отечественными легковыми автомобилями стоит наиболее остро», — рассказал председатель совета директоров Банка «Россия» Михаил Клишин.

Планы амбициозные — к 2030-му АвтоВАЗ должен выпускать по миллиону автомобилей ежегодно. Планка в 500 тысяч машин по прогнозам покорится уже в этом году. Новую «Лада Искра» автогигант как раз представил на полях форума, а с новым финансированием можно задуматься о расширении модельного ряда.

«Сегодня мы выпускаем только на платформах „Б“, рассчитываем, что сможем занять достойное место, несмотря на сильную экспансию со стороны китайских брендов, в секторах классов „С“ и „D“. Конечно же, для этого необходимо консолидировать финансирование», — сообщил президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

Консолидировать усилия Банк «РОССИЯ» продолжит не только с крупным бизнесом, но и регионами. Важный документ сегодня подписан с правительством Воронежской области. Акцент — на инвестициях, банковской сфере и, конечно, социальных программах. То есть, подспорье для всех жителей.

«Первое, что нас сейчас особо интересует — это организация транспортной работы по пассажирским перевозкам. В банке наработаны продукты, которые позволяют оперативно и схему разработать, и найти поставщиков, и, соответственно, финансовые модели работы транспортной системы разработать. Поэтому для нас это крайняя интересная тема», — сказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Развитие регионов, улучшение услуг ЖКХ или поддержка автопрома — как отражение социальной ответственности финансового сектора. Ключевая цель новых соглашений Банка «РОССИЯ» — рост всей отечественной экономики, а следовательно, и благополучия граждан нашей страны.

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