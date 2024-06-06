Выпил и перекусил: на ПМЭФ угощали кофе в стаканчиках из печенья

Фото, видео: 5-tv.ru

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Лаконичный и удобный способ понравился многим.

Кофе в стаканчиках из печенья с тонким слоем шоколада угощали в первый день участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Лаконичный и удобный способ понравился многим. К слову, событий на мероприятиях много, поэтому быстрый перекус очень удобен в ритме современного мира.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах нулевого дня ПМЭФ-2024.