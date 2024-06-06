Собянин рассказал, как преобразятся территории у четырех станций МЦД-4

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Новый линией московских центральных диаметров воспользовались уже более 50 миллионов пассажиров.

На МЦД-4 благоустроят территории около четырех станций. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«На сегодня новой линией МЦД-4 уже воспользовались более 50 миллионов пассажиров. В этом году планируем улучшить пешеходную и транспортную доступность четырех станций: Солнечная, Беговая, Серп и Молот и Кусково», — отметил градоначальник.

В частности, на территориях у МЦД расширят тротуары, заменят асфальт на проезжей части, обновят разметку и светофоры. Пешеходные подходы к станциям адаптируют для маломобильных горожан и пассажиров с детским колясками.

Обновят и уличное освещение: старые фонари сменят на современные, а также установят дополнительные. Путь к станциям станет комфортнее ранним утром и поздним вечером. По программе «Чистое небо» уберут воздушные провода в кабельную канализацию.

Удобнее станет и пересадка. Старые остановки заменят на современные павильоны и установят новые там, где раньше пассажиры ждали автобуса под открытым небом. Для автомобилистов будут организованы дополнительные парковочные карманы.