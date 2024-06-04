Собянин объявил о начале работы хаба молодежного предпринимательства

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Что это даст начинающим бизнесменам?

Первый в России хаб молодежного предпринимательства начал работать в столице. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это уникальная экосистема для желающих запустить стартап в столице. С ее помощью можно развивать бизнес-идеи, получать новые знания и навыки, находить единомышленников и партнеров», — пояснил Сергей Собянин.

На платформе хаба молодежного предпринимательства собраны программные инициативы таких организаций, как «Агентство инноваций Москвы», «Малый бизнес Москвы» и «Развитие человеческого капитала». Молодые предприниматели могут получать поддержки от города и принимать участие в программах, которые помогут им разобраться в трудностях бизнеса.

Программы хаба рассчитаны на разные аудитории. Так, программа «Академия инноваторов» поможет высокотехнологичным проектам пройти путь от идеи до воплощения, «Лидеры цифровой трансформации» — крупнейший в стране хакатон, а «Бизнес-Старт» предоставит возможность развить необходимые для предпринимательства компетенции молодежи от 14 лет.