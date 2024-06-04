Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс грантов для социальных НКО

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Главное условие — проект должен быть полезен городу и москвичам.

Стартовал прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Главное условие — проект должен быть полезен городу и москвичам. Чтобы получить финансовую поддержку, надо подать заявку до 4 июля. Конкурс полностью проходит в электронном формате. Благодаря цифровой подписи все этапы от подачи заявки до предоставления отчетности можно пройти онлайн», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Собянин добавил, что в 2024 году бюджет конкурса составит 600 млн рублей. Некоммерческие организации, которые были зарегистрированы больше шести месяцев назад, могут получить до 500 тысяч рублей, а НКО, которым больше года, — грант до пяти миллионов рублей.

Конкурс социально ориентированных НКО проходит с 2002 года, с этого года более 3,4 тысячи социальных инициатив получили поддержку от государства.