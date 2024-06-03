Собянин рассказал о расширении функционала «Московской электронной школы»

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

С помощью сервиса школьники теперь могут не только познакомиться с расписанием уроков, но и узнавать о дополнительных занятиях. А что еще?

Проект «Московская электронная школа» (МЭШ) постоянно развивается, и в прошедшем учебном году столичным школьникам и их родителям стали доступны в нем новые функции и возможности. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, с помощью МЭШ школьники теперь могут не только познакомиться с расписанием уроков, но и узнавать о дополнительных занятиях, записываться в кружки и секции, а также добавлять в электронный дневник личные мероприятия. Родители с помощью МЭШ получили возможность узнавать школьной работе и внешкольной деятельности своих детей, ознакомиться с оценками и заказать горячее питание, меню которого стало доступно на две недели вперед.

Отдельные услуги МЭШ предлагает для выпускников: в системе представлена обновленная коллекция видеоразборов заданий ЕГЭ по всем предметам, а также открыт доступ к онлайн-курсам углубленного уровня по подготовке к экзаменам.

Опыт развития Московской электронной школы становится доступен и другим регионам.

«Федеральная информационная система „Моя школа“, основанная на платформе „МЭШ“, внедрена в региональных образовательных системах Калужской и Московской областей, республик Татарстан и Дагестан. С нового учебного года к проекту присоединится Тюменская область», — сообщил Сергей Собянин.