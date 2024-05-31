Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июня

Фото, видео: 5-tv.ru

Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на новой неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 3 по 9 июня.

Парад планет в Близнецах настраивает на взаимодействие с окружающей средой, исследование рынка и новых путей развития в торговой и коммерческой деятельности. Желание узнавать что-то полезное и обмениваться идеями доминирует в этот период. Интересует и ценится все интеллектуальное.

3 июня Меркурий, с переходом в родную обитель Близнецы ускоряет все процессы, одновременно склоняет к непостоянству и поверхностности. Быстрота и умение делать несколько дел одновременно достигает уровня высшего пилотажа. Успешно реализуются дела в социальной сфере, коммуникации и логистике, обучении и продажах, брокерской деятельности, посреднических и экскурсионных услугах, медиапространстве.

Развитие малого и среднего бизнеса, заключение стратегически важных и долгосрочных договоренностей, выстраивание системы документооборота, обращение к авторитетным людям предпочтительнее реализовать на этом воздушном потоке. Тяга к общению может вызвать интерес к изучению языков и обширным международным контактам.

6 июня, день очередного новолуния, Луна встречает также в Близнецах. Облегчается взаимопонимание — можно с легкостью делиться мыслями и мнениями с окружающими и рассчитывать на интересную беседу. Обеспечьте себе и близким максимальное разнообразие дел, откройтесь переменам и спонтанному развитию событий.

Соединение точки новолуния с Венерой благоприятным образом скажется на получении удовольствий от прогулок на свежем воздухе, покупке новой одежды и украшений, для создания легких романтических связей. 9 июня Марс переходит в знак Тельца и сразу попадает под удар Плутона. Этот сложный аспект наделяет невероятным упорством и решительностью действовать в своих целях не смотря ни на что.

Могут быть задеты чувства и интересы других людей, что чревато столкновениями и противостоянием сторон. Особенно почувствуют эту силу мужская половина населения, а также деловые люди, занимающиеся бизнесом, профессиональным спортом или вращающиеся в политических и банковских структурах. При этом Марс, находясь в стабилизирующей земной стихии, способен неуклонно идти к своим целям, добиваться материального благополучия, использовать терпение и реалистичный подход для увеличения своего имущества.

В имидж можно добавить яркие насыщенные цвета и аксессуары из металла. Женская энергия активируется яростным Марсом и зажигается, когда ее завоевывают. Проявите инициативу в отношениях. Женщины оценят мужские поступки, смелость и напор. Мужчины же ждут от спутниц творческого начала и поддержки. Поэтому активно проявляйте свои чувства и сексуальную энергию, признавайтесь в любви и рассчитывайте на взаимность.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам важно быть особо внимательными при подписании документов, вождении автомобиля, а также при получении и передачи информации. В данный период ваше мышление склонно к рассеянности, невнимательности и искаженному восприятию реальности.

Инертное состояние больше располагает к режиму сохранения энергии. Возрастает риск мошеннических действий. Поэтому создавайте надежные пароли, проверяйте ликвидность деловых партнеров и предложений.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов возможны неожиданные и спонтанные финансовые затраты. Вы склонны сейчас поддаваться соблазнам и доверять сомнительным предложениям.

Избежать нулевого баланса, поможет сосредоточенность во время совершения покупок и планирование бюджета. Приобретение электроники, запуск интернет проектов, а также мероприятия с друзьями могут также наносить материальный урон.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам придется преодолевать препятствия на пути профессионального, социального и карьерного роста. Не стоит уповать на помощь и снисхождение начальства, а лучше нести груз задач самому, реально рассчитывая свои силы и возможности.

Выход из тупиковых ситуаций вы легко найдете, используя интуицию и поступающую информацию из внешних источников.

Рак — гороскоп на неделю

Раков могут затянуть судебные тяжбы, разногласия с окружающими на почве религиозных убеждений или конфликтные ситуации во время поездок и путешествий. Ваш авторитет рискует пошатнуться вследствие интриг недоброжелателей. Самое лучшее на этот период — найти тихую гавань, где можно переждать неурядицы и выйти сухим из воды.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, любые ситуации непредвиденного или аварийного характера вы примите с присущим вам достоинством, выдержкой и величавостью. Даже если поменяется ось Земли, вы продолжите светить и ждать очередного праздника с королевским размахом.

Все же реализацию намеченных планов, участие в массовых и публичных мероприятиях отложите на более благоприятный период, а сейчас постарайтесь не суетиться и верить в собственные силы.

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Дева — гороскоп на неделю

Девы, в случае возникновения недопонимания со стороны супругов, партнеров или руководства, не стремитесь никого переубеждать, особенно агрессивным способом вразумления.

Напряжением и претензиями к окружающим вы только испортите отношения и ничего не добьетесь. Примените присущие вам дипломатические и стратегические качества для урегулирования возникающих споров.

Весы — гороскоп на неделю

Весы, если неприятностей и конфликтов на работе не избежать, а для решения юридических и судебных вопросов нужна отсрочка, наберитесь смелости и уйдите на неделю в отпуск или на больничный.

Уютно устроившись в комфортном месте, предайтесь философским размышлениям и найдите в любой сложившейся ситуации как минимум три плюса.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, как всегда, тяготеют к риску, чтобы испытать себя и мир на прочность. Однако, излишний напор или грубое высказывание может поставить крест на предстоящем любовном свидании и привести к неминуемым разочарованиям.

Также следует соблюдать меры предосторожности при занятиях спортом или экстремальных видах развлечений. Валютные, финансовые и биржевые операции не рекомендуются.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы, не спешите раздувать жилищный конфликт или доказывать родителям свое право на личную жизнь. Для семейных пар — это неудачный период для брачных отношений.

Откажитесь от обвинений в адрес близких и окружающих людей. Хорошие отношения строятся долго, а испортить может одно лишь слово, сказанное сгоряча. У каждого своя правда, а истина, как известно, посередине.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, сосредоточьтесь на главном, не дайте суете нарушить вашу целеустремленность. Ведь именно сейчас путаница в документах, квитанциях и прочих бюрократических бумагах грозит нервозной обстановкой, которая может усугубиться, если поддаться хаотичному мышлению и позволить ему управлять собой и своей жизнью.

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Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи, у вас велик соблазн совершить дорогостоящую покупку одежды или украшений, потратить круглую сумму на развлечения и отдых, задарить подарками любимых и детей.

Однако, для удовлетворения собственных хотелок, капризов любимых чад, а также для участия в играх, конкурсах и спортивных мероприятиях стоит дождаться более гармоничного расположения планет.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, домашние дела и семейные посиделки не укладываются в вашу картину мира и навевают скуку. Вы всеми фибрами способны на отстаивание своих личностных границ, где вы сможете заняться любимым делом, приносящем творческое вдохновение и воодушевление. Пусть подождет и решение вопросов, касающихся недвижимости, собственности, места жительства.

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