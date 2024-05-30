Лакомство или опасный яд? Кому категорически нельзя есть черешню

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Один из продуктов-символов лета противопоказан некоторым людям. Да и остальным можно есть не более 300 граммов ягоды в день.

Черешня — популярное летнее лакомство, но, оказывается, нельзя просто взять и съесть ее сколько хочешь. Более того, некоторым эта красивая ягодка противопоказана. О ее вреде и пользе журналистам издания «Страсти» рассказала нутрициолог Жанна Тиханычева.

Неоспоримая польза — черешня богата антиоксидантами, спасающими от стресса и преждевременного старения. В составе ягоды также есть вещества с противовоспалительным эффектом. Она рекомендована людям с хроническим артритом и подагрой. Черешня содержит гормон мелатонин, помогающий наладить сон и повысить качество отдыха, а красные пигменты антиоцианты положительно влияют на когнитивные функции.

Может ягода и навредить здоровью. Например, если съесть слишком много, возможно вздутие живота, поэтому людям с болезнями желудочно-кишечного тракта увлекаться не стоит. Этот продукт нередко вызывает аллергию со всеми сопутствующими проблемами — зуд, отеки, покраснения, сыпь. Аллергикам лучше выбирать желтую черешню.

В ягоде много сахара, так что у диабетиков тоже наесться всласть не получится. А косточки содержат цианогенные гликозиды, которые в больших количествах весьма токсичны. Чтобы избежать избытка клетчатки и углеводов, употреблять черешню лучше утром или днем и более 300 граммов в сутки. Безопасны только умеренные дозы — как и в случае с десертами.

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