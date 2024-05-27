Производство одежды в Москве выросло в 62 раза

Фото: Щербак Александр / ТАСС

В последние пять лет столичная промышленность демонстрирует рекордные темпы роста.

Производство одежды в Москве увеличилось в 62,4 раза за последние пять лет и стало самой быстрорастущей отраслью столичной промышленности. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

«Наши предприятия выпускают все — от масс-маркета до дизайнерской одежды. Новый виток развития получила традиционная для Москвы текстильная промышленность. Уход зарубежных брендов дал столичному бизнесу возможность занять свободные ниши», — сообщил он.

В последние пять лет столичная промышленность демонстрирует рекордные темпы роста, добавил Собянин. По словам градоначальника, сегодня в городе функционирует более 4,2 тыс. площадок, на которых заняты 725 тыс. человек.

Среди наиболее активно растущих отраслей — производство машин и оборудования, электрооборудования, лекарств и медицинских изделий, компьютеров, оптики и электроники. В общем объеме промышленных инвестиций по итогам 2023 года доля Москвы увеличилась до 8,1 процента без учета предприятий добывающей промышленности.